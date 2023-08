Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit Verteidiger Cale Makar von den Colorado Avalanche hat Spiele-Hersteller Electronic Arts den Cover-Athleten für NHL 24 bekanntgegeben.

Am gestrigen Montag hat Spiele-Entwickler Electronic Arts den Cover-Athleten des neuesten Ablegers NHL 24 veröffentlicht.

Mit Star-Verteidiger Cale Makar treibt EA SPORTS den Generationenwechsel der Werbegesichter weiter voran. Nach Auston Matthews (NHL 20 und NHL 22) und Trevor Zegras zusammen mit Sarah Nurse (NHL 23) setzt Electronic Arts weiter auf die „junge Generation“. Der 24-jährige Kanadier ist nach Scott Stevens, Chris Pronger, Dion Phaneuf und P.K. Subban erst der fünfte Abwehrspieler, der das Cover der Spielereihe ziert. „Es könnte nicht aufregender sein, auf dem Cover von NHL 24 zu sein“, postete Makar in den sozialen Medien. „Es ist mir eine Ehre, diese Gelegenheit zu haben“.

Makar hat sich innerhalb von vier Jahren in der NHL zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickelt. Seine bislang beste Spielzeit hatte er in der Saison 2021-22, als er Colorado zum Stanley Cup führte, die Norris Trophy als bester Verteidiger (86 Scorerpunkte) erhielt und in den Playoffs mit der Conn Smythe Trophy als Playoff-MVP ausgezeichnet wurde. In der abgelaufenen Saison kam Makar verletzungsbedingt nur auf 60 Hauptrundenspiele, markierte jedoch starke 66 Scorerpunkte (17 Tore, 49 Vorlagen). Beim frühen Erstrundenaus in den Playoffs gegen die Seattle Kraken um Nationaltorhüter Philipp Grubauer, erzielte der Rechtsschütze in sechs Partien fünf Scorerpunkte.

Für Mittwoch hat EA SPORTS ein größeres Reveal zu Gameplay-Neuerungen, Modi und weiteren Neuigkeiten verkündet. Es darf davon ausgegangen werden, dass auch das Veröffentlichungsdatum für das Konsolenspiel bekanntgegeben wird.