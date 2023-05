Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es ist wie verhext für die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Zum dritten Mal spielte das DEB-Team von Bundestrainer Harold Kreis gegen eine Top-Nation – zum dritten Mal setzte es nach guter Leistung eine Niederlage mit einem Tor Unterschied. Diesmal war es ein 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) gegen die USA. Dabei sprach das Schussverhältnis mit 32:26 für die deutsche Mannschaft.

„Das ist natürlich ärgerlich, dass die Mannschaft heute wieder ohne Punkt das Eis verlassen musste“, sagte Bundestrainer Harold Kreis. „Wir haben heute ein paar Minuten gebraucht, bis wir komplett in der Partie waren, aber dann haben wir auf Augenhöhe mit den Amerikanern gespielt. Die Mannschaft hat Rückgrat gezeigt, gekämpft und hat sich spielerisch gut präsentiert und das bleibt uns auf jeden Fall für die nächsten Aufgaben erhalten.“



Nach torlosem ersten Drittel gingen die US-Amerikaner durch Ronnie Attard in Führung (26.). Dann aber rissen die Deutschen das Spiel an sich – und gingen noch mit einem Vorsprung in die zweite Pause. Erst traf Samuel Soramies in Unterzahl für das DEB-Team (31.), ehe Justin Schütz nur fünf Sekunden vor Drittelende zum 2:1 für Deutschland einnetzte. Doch schon früh im Schlussabschnitt glichen die Amerikaner durch Sean Farrell aus (46.). Gut fünf Minuten vor dem Ende nutzte Matt Coronato ein Powerplay zum Siegtreffer für die USA. In der Schlussphase drängten die Deutschen auf den Ausgleich, doch es blieb beim Sieg für die US-Boys.

„In diesem Turnier waren es bisher wirklich nur Nuancen, die den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausgemacht haben. Ich denke, was wir im nächsten Spiel vielleicht noch ein bisschen besser machen können, ist, dass wir einfach noch mehr Scheiben zum Tor bringen, um den Treffer noch mehr zu erzwingen“, erklärte Kapitän Moritz Müller.

Weiter geht es am Donnerstag um 19.20 Uhr deutscher Zeit mit dem Spiel gegen Dänemark.

Tore: 0:1 (25:39) Attard (Eyssimont, Tynan), 1:1 (30:23) Soramies (Müller, Seider/4-5), 2:1 (39:55) Schütz (Tuomie, Gawanke), 2:2 (45:58) Farrell (Hutson), 2:3 (54:50) Coronato (Perunovich, Tynan/5-4).

Außerdem spielten:

Slowakei – Kanada 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: 0:1 (7:46) Neighbours (McBain), 1:1 (16:08) Cehlarik (Hrivik, Hudacek/5-4), 1:2 (65:00) Quinn (entscheidender Penalty).

Finnland – Schweden läuft noch

Tschechien – Lettland läuft noch