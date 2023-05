Lesedauer: ca. 5 Minuten

​Vor ziemlich genau 40 Jahren, im April 1983, fanden in Dortmund, Düsseldorf und München die 49. Eishockey-Weltmeisterschaften statt. Eigentlich nicht besonders spektakulär, dieses Mal gab es aber zwei der seltenen Begegnungen zwischen der BRD und der DDR. Und die DDR-Mannschaft hatte gerade erst wieder den Aufstieg aus der B-Gruppe geschafft.

Für sie ging es einfach nur um den Klassenerhalt. Mit rund 50 professionellen Eishockeyspielern im ganzen Land, die seit 1970 in den zwei Dynamo-Clubs in Berlin und Weißwasser um die Meisterschaft spielten, waren die Voraussetzungen deutlich schlechter als bei den klassischen Eishockey-Nationen und auch bei der Bundesrepublik.



Andreas Ludwig, damals 20 Jahre alt und Stürmer der DDR-Nationalmannschaft sowie sein damaliger Zimmerkamerad Ingolf Spantig, einer der beiden Torhüter des ostdeutschen Teams (damals 22 Jahre alt), erinnern sich für Hockeyweb.de.

DDR-Mannschaft bei der WM 1983, Quelle: Ingolf Spantig, privat

„Die Vorbereitung wurde in Weißwasser durchgeführt, da es dort ideale Bedingungen gab. Sie dauerte mit circa sechs Wochen recht lange und war ziemlich hart. Die ersten Wochen verbrachten wir mehr oder weniger im Kraftraum, irgendwann ging es mit Bleiwesten aufs Eis, bevor wir Eishockey spielten. Das war für mich damals eine echte Herausforderung“, berichtet Andreas Ludwig.

Ingolf Spantig ist das letzte Testspiel vor der Abreise nach Dortmund besonders in Erinnerung. „Da besiegte interessanterweise das DDR-B-Team, bei dem ich im Tor stand, die A-Auswahl. Aber wie der WM-Verlauf zeigte, war das am Ende doch kein schlechtes Omen.“

Mit dem Zug ging es von Berlin nach Dortmund. „Die Grenze überquerten wir am Bahnhof Friedrichstraße. Das war ganz großes Kino, zumindest für die Spieler aus Weißwasser. Die Berliner waren da schon etwas abgeklärter“, berichtet Ingolf Spantig. Die Mannschaft war in einem Hotel in der Nähe von Unna untergebracht. Trainiert und gespielt wurde in der Dortmunder Westfalenhalle. „Wir Eishockeyspieler konnten uns recht frei bewegen. Wir bekamen bei Auslandsreisen circa 5 DM pro Tag als Tagegeld, bei der WM waren es insgesamt sogar um die 300 D-Mark. Die wurden dann in Jeans für die Freundin, Seife, Shampoo und einen Kassettenrekorder umgesetzt“, erinnert sich Ludwig lachend.

Andreas Ludwig in den 80er Jahren, Quelle: Andreas Ludwig, privat

Die DDR-Auswahl legte einen ordentlichen Start hin und verkaufte sich mit einem 0:3 gegen die übermächtige Sowjetunion sehr gut. Gegen Schweden lag die DDR 0:4 zurück und verlor das Spiel am Ende mit 4:5 nur knapp. Die Pflichtaufgabe gegen Italien brachte mit einem 3:1-Sieg die ersten beiden Zähler (damals gab es noch Unentschieden und bei einem Sieg nur zwei Punkte statt drei wie heute).

Medial besonders aufgeladen war das Vorrundenspiel gegen die BRD in Dortmund. „Die Stimmung war schon recht aggressiv in der Halle. Immer wieder wurden wir auf der Bank aus dem Zuschauerbereich heraus mit Fahnenstangen bedrängt“, erinnert sich Spantig. Die favorisierten Westdeutschen wurden in dem Spiel ordentlich gefordert. Im ersten Drittel gelang der DDR in Überzahl das 1:0. Zum Ende des Drittels, die BRD war nach einer Strafe gerade wieder vollzählig, erfolgte der Ausgleich. Joachim Ziesche, damals DDR-Cheftrainer, reklamierte das Tor, da es seiner Ansicht nach erst zehn Sekunden nach der regulären Spielzeit erfolgte, da die Uhr weiterlief. In seinem Buch „Zwischen Hoffen und Bangen“* (erhältlich unter anderem unter www.eisbaeren-shop.de) schrieb er: „Nach schier unendlichen Debatten…wurde das Tor schlussendlich gegeben.“ Begründung war, „dass in der Schnelle eine sorgfältige Aufklärung der Probleme mit der Uhr nicht möglich war.“

Bundestrainer Xaver Unsinn meinte zu Ziesche „dass er die Uhr nicht im Blick hatte und nichts dazu sagen könne“. Unsinn mit seiner typischen Mütze stand damals übrigens im Zenit seines Ansehens, wie ein Plakat in der Halle mit der Aufschrift „Unsinn statt Derwall“ (damals Trainer der westdeutschen Fußballnationalmannschaft) zeigte.

Im Mittelabschnitt gingen die Westdeutschen in Führung. Doch kurz darauf machte Andreas Ludwig mit dem Ausgleich zum 2:2 sein erstes WM-Tor: „Meine insgesamt vier Tore bei dem Turnier waren für mich schon besonders. Ich war ja gerade erst 21 Jahre alt und es war mein erstes großes internationales Turnier.“

Das letzte Drittel musste dann die Entscheidung bringen. Die DDR ging erneut mit 3:2 in Führung, konnte ihre Chancen danach aber nicht verwerten und verlor am Ende knapp mit 3:4. „Das war schade. Klar will man als Sportler immer gewinnen. Aber niemand hatte erwartet, dass wir so ein Spiel auf Augenhöhe hinlegen. Somit war die Niederlage zwar bitter, aber wir gingen mit erhobenem Haupt aus der Halle“, berichtet Spantig.

Im Vorrundenspiel gegen Finnland gelang der DDR-Auswahl der zweite Sieg und Andreas Ludwig drei Minuten vor Schluss das erlösende Tor zum 6:4-Sieg. In der DDR-Zeitung „Deutsches Sportecho“ vom 27.4.1983** schrieb Reporter Eberhard Bock: „Und der 19jährige Andreas Ludwig, eine der Entdeckungen der Saison aus Weißwasser, sorgte nach Helanders neuerlichen Anschlußtreffer für den Schlußstand.“ Andreas Ludwig: „Es war ein wirklich wichtiges Tor. Nach dem Sieg gegen Italien auch gegen die favorisierten Finnen zu gewinnen, war eine sehr gute Voraussetzung für den Klassenerhalt.“

Nach der Vorrunde ging es mit dem Flugzeug weiter nach München, wo sowohl die Meister- als auch die Abstiegsrunde gespielt wurden. In der Maschine flogen die west- und die ostdeutsche Mannschaft übrigens gemeinsam. Und tatsächlich gelang der DDR in München ein weiterer Sieg gegen Finnland (6:2) und damit der Klassenerhalt für eine weitere A-Weltmeisterschaft.

Ingolf Spantig erinnert sich: „Beim zweiten Spiel gegen die Bundesrepublik war die Stimmung in der Halle deutlich entspannter. Wir hatten uns mit unseren bisherigen Auftritten auch bei den Zuschauern Respekt erarbeitet“. Die restlichen Spiele gegen Italien (1:3) und die Bundesrepublik (3:7) gingen beide verloren, waren sportlich für die DDR aber nicht mehr wichtig, da mit dem sechsten Platz der Klassenerhalt bereits gesichert war. Hinzu kam die Auszeichnung in Gold im Fair-Play-Cup. Die BRD erreichte am Ende Rang fünf und die Sowjetunion wurde Weltmeister.

Urkunde Fair Play Cup, Quelle: Ingolf Spantig, privat

Als Prämie gab es nach der WM für jeden DDR-Spieler, je nach Anteil am Erfolg, zwischen 1.500 und 2.500 DDR-Mark (das durchschnittliche Monatseinkommen in der DDR lag damals bei knapp 1.000 Mark). Außerdem wurde die DDR-Nationalmannschaft in den folgenden Monaten zu einer Reihe von Freundschaftsspielen ins Ausland eingeladen.

Andreas Ludwig: „Ob es an unseren WM-Auftritten lag, weiß ich nicht mehr. Aber in der Folge wurde unser Tagegeld in westlichen Ländern auf 25 DM erhöht. Damit konnten wir dann sogar ein bisschen Geld für größere Anschaffungen wie eine Stereoanlage ansparen“.

Am Ende war es die letzte wirklich erfolgreiche Weltmeisterschaft für die DDR. Die Ressourcen waren einfach nicht ausreichend, um dauerhaft ganz oben mitspielen zu können. Bei den Olympischen Spielen 1984 war die DDR nicht dabei, bei der WM 1985 musste man den Abstieg in die B-WM hinnehmen. Bis zum Ende der DDR im Jahr 1990 gelang auch kein Aufstieg in die A-Gruppe mehr.

*Zitat aus: Joachim Ziesche: „Zwischen Hoffen und Bangen - eine (ost)deutsche Eishockeylegende blickt zurück“ Verlag Druck und Mehr Greschow, ISBN 978-3-9819313-6-5

**Zitat aus: Deutsches Sportecho am Mittwoch vom 27.4.1983, Ausgabe A, Seite 3, Artikel „Unsere Männer gegen Finnland mit DDR-Sisu: Kampf und Können“, Autor: Eberhard Bock