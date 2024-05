Lesedauer: ca. 1 Minute

Dieses Spiel geht in die österreichische Eishockey-Geschichte ein! Kanada führte nach 40 Minuten bereits mit 6:1 gegen Österreich – da fragte sich einige: Wird das etwa zweistellig? Pustekuchen. Connor Bedard und Co. blamierten sich gewaltig und Österreich feiert ein Eismärchen. Denn mit fünf Toren im Schlussdrittel sicherte sich der krasse Außenseiter einen Punkt. Außerdem geht Lettland mit einem Erfolgserlebnis gegen Kasachstan in das Spiel gegen Deutschland.

Gruppe A:



Dänemark – Norwegen 0:2 (0:0, 0:1 ,0:1)

Das nordische Duell war eine knappe Angelegenheit. Michael Brandsegg-Nygard brachte seine Mannschaft in der 28. Minute in Führung. Bei diesem knappen Vorsprung blieb es bis zur Schlussminute. Elf Sekunden vor dem Ende machte Eirik Salsten mit einem Empty-Net-Goal alles klar für Norwegen.

Kanada – Österreich 7:6 (3:1, 3:0, 0:5, 1:0) n.V.

Was war denn hier los? Gegen die Schweiz hatte Österreich noch den Überraschungssieg verpasst. Nun aber sicherte sich die Alpenrepublik durch ein unfassbares Schlussdrittel einen Punkt gegen den Weltmeister. Kanada führte bereits mit 6:1 – ehe die letzten 20 Minuten mit 5:0 an Österreich gingen. Benjamin Baumgartner (44.) und Peter Schneider (45.) leiteten die Aufholjagd ein. Dominic Zwerger (51.) ließ die Hoffnung weiter aufleben und tatsächlich stellte Peter Schneider gut vier Minuten vor dem Ende den Anschluss her. Mit einem sechsten Feldspieler auf dem Eis glich Österreich die Partie durch Marco Rossi 49 Sekunden vor dem Ende aus. Kanada sicherte sich den Sieg nach 15 Sekunden in der Overtime. Siegtorschütze war John Tavares. Ärgerlich – doch dieser Punkt für Österreich schillert golden!

Derweil hat die International Icehockey Federation die Statistiken gewälzt und bekanntgegeben, dass das Aufholen eines Fünf-Tore-Rückstands im letzten Drittel das größte Comeback in der WM-Geschichte darstellt!

Gruppe B:

Kasachstan – Lettland 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Lettland geht mit einem Erfolgserlebnis in das morgige Nachmittagsduell mit Deutschland (Mittwoch, 16.20 Uhr). Gegen die stets unangenehm zu bespielenden Kasachen ließen die Weinroten keinen Gegentreffer zu und entschieden die Partie im Mitteldrittel für sich, als Roberts Bukarts (32.) und Haralds Egle (36.) die beiden Treffer für Lettland erzielten.

Polen – Frankreich 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

In diesem wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt gelang den Franzosen ein wichtiger Sieg gegen den Aufsteiger. Es sah zunächst sogar nach einem klaren Erfolg der Franzosen heraus, denn bis zur 29. Minute schossen die Franzosen durch Justin Addamo (2), Stephane de Costa und Pierre-Edouard Bellemare einen 4:0-Sieg heraus. Per Doppelschlag kamen die Polen allerdings kurz vor Ende des Mitteldrittels heran – es trafen Dominik Pas und Bartosz Fraszko.