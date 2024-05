Lesedauer: ca. 1 Minute

Wer gewinnt die Halbfinal-Begegnungen? Ziehen die Favoriten Schweden und Kanada ins Finale ein oder können Gastgeber Tschechien und Schweiz überraschen.

Die Partie zwischen Gastgeber Tschechien und Top-Favorit Schweden ist bereits seit 14:20 Uhr im Gange. Tschechien siegte im Viertelfinale knapp mit 1:0 gegen Team USA. Schweden konnte sich hingegen im skandinavischen Duell gegen Finnland in einem Overtime-Krimi mit 2:1 durchsetzen.

Das zweite Halbfinale (18:20 Uhr) bestreitet Kanada am Abend gegen die Schweiz. Kanada feierte einen überzeugenden 6:3-Erfolg gegen die Slowakei und die Schweiz eliminierte im Klassiker die deutsche Nationalmannschaft mit 3:1. Sportdeutschland-Reporter Christoph Fetzer äußerte sich zu der Partie wie folgt: „Die Hürde Viertelfinale haben die Schweizer gegen Deutschland genommen, jetzt wartet mit den Kanadiern der Titelverteidiger. Das Duell gab es schon in der Gruppenphase, ein Spiel auf Augenhöhe mit einem knappen 3:2-Sieg für Kanada. Das lässt vermuten, dass es auch im Halbfinale ein enges Duell wird. Obwohl die Kanadier gespickt mit Topspielern sind, haben die Schweizer für mich mit Hischier, Fiala und Niederreiter die beste Reihe, dazu kommt auch noch Josi in der Verteidigung. Entscheidend könnten die Special Teams werden. In der Gruppenphase schoss Kanada alle drei Tore gegen die Schweiz in Überzahl. Da sind die Eidgenossen bis jetzt noch zu anfällig.“