Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Ich gebe es zu. Ich habe das Finale der Fußball-Bundesliga bei einem Kumpel geschaut. In Ermangelung eines Sky-Decoders. Dann noch das erste Drittel des Eishockey-Halbfinales zwischen Deutschland und den USA. Dann ab nach Hause. Drittelpause nutzen. Die Zeit hätte gereicht. Eigentlich ist es ein Weg von 14 Minuten. Eigentlich! Nicht mit den Öffentlichen in Berlin.

Ich war eine Stunde unterwegs. Der Verzweiflung nahe. Immer am Liveticker. Bus-Ausfälle und Eis-Wahnsinn, nein, das war gar nicht gut für mein fragiles Nervenkostüm. Ich hetzte die Treppen nach oben, schaltete sofort den TV ein. Ob Sie es glauben, oder nicht, genau in diesem Moment fiel das 3:3 durch Eisbär Marcel Noebels. Ich rieb mir ungläubig die Augen. Verlängerung! Ein ehemaliger Kollege rief an. Gegenseitiger Stressabbau. Und! Dann! Das! 4:3. Frederik Tiffels. Ich rastete aus. FREDDIE, DU BIST DER ALLERGRÖSSTE! Ohhhh, wie ist das schön. So schöööön! So schööön!



Ein historischer Moment. Ich war dabei. Hatte es doch noch geschafft. Das konnte sogar die BVG nicht verhindern. Frank und ich schrien in die Telefone. "Toooooooooooor!" Ohren frei. Den Termin beim HNO-Arzt kann ich absagen. Was für eine geile Truppe. Was für eine Sensation. Was für ein Wunder. Ich schreibe es ganz langsam, damit alle jeden einzelnen Buchstaben mitfühlen können: Deutschland. Steht. Im. Finale. Zum Glück schreibe ich nicht mit Tinte. Alles wäre verlaufen, weil sich ein Sturzbach an Freudentränen über das Papier ergossen hätte. Beim Radio hätte ich vollkommen versagt, weil ich nur geschluchzt hätte. Ich hätte keinen vernünftigen Satz über die Lippen gebracht. Glücks-Glucksen in Endlosschleife.

Puuhhh. Kopf schütteln. Nochmal schütteln. Und nochmal schütteln. Entschuldigen Sie, liebe Leser, wenn diese Zeilen etwas verrückt wirken. Irre. Durchgeknallt. Vielleicht. Aber so fühle ich. Meine Endorphine tanzen den Eis-Pogo. Schlafen? Vergessen Sie es. Ist nicht drin. Ich mache durch. Bis zum großen Finale. Moment, ich schaue nochmal auf den Videotext. Seite 121. „WM: Deutschland spielt um Gold!“ Steht da. Kein Tagtraum. Es! Ist! Wirklich! Wahr! Und jetzt alle: Finaaaale, ohooooo! Wie geil ist das denn?! DEB, Deutsches Eis-Beben!

Jetzt geht es gegen Kanada. Rekord-Champion. Na und? Gegen diese grandiose Truppe werden auch die Ahornblätter welk. Wetten?! Weltmeister? Fühlt sich irgendwie unwirklich an? Trotzdem sage ich: Warum nicht! Ich weiß gar nicht, was ich dann machen werde. In jedem Fall dürfte der Karneval der Kulturen in der Hauptstadt dagegen wie eine Faultier-Polonäse wirken. Ich habe alles mitgemacht. Olympia-Bronze 1976 als kleiner Knirps, WM-Platz 4 2010 und 2021, Olympia-Silber 2018. Ich berichte über 30 Jahre vom Eishockey. Gold! Es wäre der Höhepunkt meiner Laufbahn. Ich muss kurz unterbrechen, meine Freundin Carol ruft an. Fertig. Weiter geht's. Sie ist in Kanada geboren, hat 23 Jahre dort gelebt. Nichts lässt sie auf ihr Heimatland kommen. Nichts! Schon gar nicht im Eishockey. Diesmal aber ist alles anders: „Ich hoffe, dass Deutschland gewinnt. Sie haben es sich wirklich verdient!“ Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Haben Sie es gehört? Haben Ihre Gläser vibriert? Ihre Scheiben gewackelt? Ja? Keine Sorge! Das war nur mein Jubelschrei. Ich bin bereit. Für das Wunder. Für das Märchen. Für die Sensation.

Männer, tragt Euch ein, in das Geschichtsbuch der besten Sportart der Welt. Helden seid ihr schon. Eine WM-Medaille ist sicher. Die erste seit 70 Jahren! Jetzt belohnt Euch auch. Für ein grandioses Turnier. Denn eines ist Fakt: Jungs, ihr seid Gold wert!