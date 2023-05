Lesedauer: ca. 3 Minuten

​In der Gruppe A der Eishockey-Weltmeisterschaft besiegte Finnland am Mittwoch das Team aus Frankreich mit viel Mühe 5:3 und die USA mussten sich gegen kampfstarke Österreicher auch länger bemühen als gedacht. Am Ende stand ein verdientes 4:1.

In der Gruppe B setzte sich Lettland nach drei grundverschiedenen Dritteln etwas glücklich, aber nicht unverdient mit 2:1 durch, feierte seinen zweiten Sieg und befindet sich somit auf Viertelfinalkurs. Kanada hatte gegen Kasachstan überhaupt keine Mühe, ging schnell mit drei Toren in Führung und verwaltete schließlich das Ergebnis, blieb trotzdem überlegen und erfolgreich.



Am morgigen Donnerstag lautet die Nachmittagsbegegnung um 15.20 Uhr Ungarn gegen Schweden. Selbstverständlich sind die Schweden Favorit, und Ungarn wird sich auf erfolgreich Konter und Nadelstiche konzentrieren müssen. Abends kommt es dann zur Partie zwischen dem Gruppendritten Dänemark, bis jetzt noch ungeschlagen, und Deutschland, das seinerseits zusammen mit Slowenien noch als einziges Team ohne Punktgewinn ist.

In der Gruppe B versucht zuerst Slowenien gegen Tschechien das vermutlich Unmögliche zu realisieren und abends möchte die Schweiz auch gegen die Slowakei weiterhin ohne Punktverlust und vor allem ohne Gegentor bleiben.

Gruppe A

USA – Österreich 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Ein überraschend mühevoll herausgespielter Sieg der US-Boys, die scheinbar nach dem Deutschland-Spiel den Respekt vor den anderen WM-Nationen wieder bekommen haben. Vor 7676 Zuschauern war das Remis nach dem ersten Drittel verdient. Im zweiten Abschnitt übernahmen dann die US-Boys das Kommando, ohne zunächst zu glänzen. Nach dem 1:0 schien dann das Spiel in die erwartete Richtung zu laufen, aber ein schönes Powerplay-Tor von Raffl ließ Österreich ausgleichen. Nur schlecht für die Alpenrepublik, dass praktisch im Gegenzug bereits das 2:1 für die Amerikaner fiel. Im letzten Drittel fehlte dann Österreich die Kraft zum Ausgleich. Die USA trafen zum 3:1 und ließen zwei Minuten vor Schluss sogar noch einen Empty-Netter zum 4:1 folgen.

Tore: 1:0 (27:16) Rocco Grimaldi (Bonino, MacKey), 1:1 (37:23) Thomas Raffl (Schneider, Rossi 5-4), 2:1 (38:20) Carter Mazur (Tynan, Hutson), 3:1 (43:24) Lane Hutson (Perbix, Coronato), 4:1 (57:27) Nick Perbix (Brown, Farrell)

Finnland – Frankreich 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Es ist merkwürdig. Finnland kommt bei der WM im eigenen Land immer noch nicht richtig auf die Beine. Gegen die USA setzte es eine letztendlich verdiente Niederlage und gegen die beiden Nobodies Deutschland und Frankreich reichte eine unterdurchschnittliche Leistung zu mühevollen Siegen. Auch gegen die Franzosen waren die Finnen nicht so überlegen wie man es erwarten konnte. Vielleicht lag es auch an dem schnellen 0:1 nach etwas mehr als sechzig Sekunden, aber den Hausherren gelang zwar der relativ schnelle Ausgleich, aber bis zur erstmaligen Führung mussten die Fans bis ins zweite Drittel warten. Wer jetzt erwartet hatte, dass die finnische Post abgeht, sah sich getäuscht. Die cleveren Franzosen zeigten sich entschlossen, kämpften um jeden Zentimeter und waren auch offensiv erfolgreich. So blieb es bei einer mühevollen 4:3 Führung für Finnland, bis ein Empty-Netter von Sakari Manninen zwei Minuten vor dem Ende die heimischen Fans erlöste. Für Frankreich dagegen galt nach der Begegnung das gleiche wie für Deutschland gegen Finnland: Trotz guter Leistung den eigentlich hochverdienten Punkt nicht erhalten.

Tore: 0:1 (01:04) Florian Chakiachvili (Bozon, Texier), 1:1 (04:37) Harri Pesonen (Ville, Lammiko), 2:1 (23:35) Ahti Oksanen (Anttila, Friman), 2:2 (28:31) Justin Addamo (Gallet, Leclerc), 3:2 (31:36) Marco Anttila (Matinpalo), 4:2 (45:22) Teemu Hartikainen (Manninen, Rantanen), 4:3 (49:08) Charles Bertrand (Chakiachvili, Bozon), 5:3 (58:58) Sakari Manninen (Rantanen, Maata ENG)

Gruppe B

Lettland – Norwegen 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Hochdramatisch die Begegnung, in der schließlich Gastgeber Lettland hauchdünn die Oberhand behielt. Damit verbesserte sich Lettland auf Rang vier, hat nach dem zweiten Sieg in Folge beste Chancen auf das Viertelfinale. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel übernahmen die Letten im zweiten Spielabschnitt das Kommando, schnürten die Norweger stellenweise in ihrem Drittel ein und schossen beide Tore innerhalb von nur 39 Sekunden in der 24. Spielminute. Erst traf Abols, danach Andersons. Die Norwegen, die laut der Statistik des Weltverbandes im zweiten Drittel nur einmal auf das gegnerische Tor schossen, trafen auch noch bei diesem Versuch. Ludvig Hoff verkürzte in der 35. Minute auf 1:2. Im letzten Drittel verschob sich das Geschehen immer mehr auf die lettische Seite, aber den Norwegern fiel nichts erfolgversprechendes ein. Dafür wurde es in den letzten Minuten noch einmal richtig spannend, als zwei Minuten vor dem Ende Lettlands Zile auf die Strafbank musste. Natürlich nahm Norwegen, seinen Torhüter ovm Eis, aber auch diese letzte Option verpuffte.

Tore: 1:0 (23:14) Rodrigo Abols (Balcers, Daugavins), 2:0 (23:53) Toms Andersons (Kenins), 2:1 (34:20) Ludvig Hoff (Salsten)

Kanada – Kasachstan 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Zuschauerminusrekord in Riga. Nur 3.411 Fans, darunter eine große Anzahl kanadischer Anhänger sahen eine einseitige Partie, die praktisch schon nach acht Minuten entschieden war. Kanada begann das Spiel im Schnelldurchgang, führte nach diesen erwähnte acht Minuten mit 3:0, ließ sich auch vom Anschlusstor in der zehnten Minute nicht aus dem Konzept bringen und ließ noch, mit einigen Pausen zwischendurch, zwei Tore zum Endstand 5:1 folgen.

Tore: 1:0 (00:19) MacKenzie Weegar (Blais, Veleno), 2:0 (05:05) Lawson Crouse (Weegar, Quinn), 3:0 (07:50) Lawson Crouse (Laughton, Barron), 3:1 (09:55) Adil Beketayev (Daniyar, Rymarev), 4:1 (19:22) Joe Veleno (Blais), 5:1 (41:55) Samuel Blais (Veleno, Lucic)