​Exakt 60 Jahre ist es nun her, dass keine russische – beziehungsweise damals sowjetische – Mannschaft an einer Eishockey-Weltmeisterschaft teilgenommen hatte. Auch 1962 war der Grund das Weltgeschehen.

In Folge des Mauerbaus in Berlin verweigerten die USA damals der Mannschaft der DDR die Einweise, weswegen die übrigen osteuropäischen Staaten, einschließlich der UdSSR, die Titelkämpfe in Denver und Colorado Springs boykottierten. Bekanntermaßen suspendierte der internationale Eishockey-Verband IIHF aktuell die Mannschaften aus Russland und Weißrussland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine.



Stattdessen werden in Finnland nun die Mannschaften aus Österreich und Frankreich dabei sein, die an sich in der zweitklassigen WM-Division IA an den Start gegangen wären. Der Start für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat es allerdings in sich, denn am Freitagabend bekommt es die DEB-Auswahl mit Titelverteidiger Kanada zu tun. Die Besetzung der Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm ist sehr beachtlich: Immerhin sind mit Tim Stützle (Ottawa Senators), Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) drei NHL-Spiele mit von der Partie. Interessant dürfte auch der Auftritt von Marc Michaelis sein, der in der American Hockey League für die Toronto Marlies spielt. Dazu kommen freilich die Spieler, die in der DEL Leistungsträger sind. Dabei ist das deutsche Team bunt gemischt, viele Teams sind vertreten.

Zudem haben die Deutschen nicht vor, sich zu verstecken. Angesprochen auf die Spielweise unter Bundestrainer Toni Söderholm erklärte Moritz Seider in einem Sport1-Interview: „Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zum deutschen Eishockey in den vergangenen Jahren. Wir wollen uns nicht mehr hinten reinstellen und gehen auch gegen große Nationen mit breiter Brust ins Spiel.“ Im gleichen Zusammenhang erklärte Tim Stützle: „Ich will auf dem Eis eine Führungsrolle übernehmen. Ich bin noch sehr jung, aber die Erfahrung aus der NHL wird mir auf jeden Fall helfen. Wir haben eine klasse Truppe mit vielen coolen Charakteren und haben viel Spaß zusammen. Ich denke, jeder kennt seine Rolle und weiß ganz genau, was er zu tun hat. Das hilft natürlich ungemein. Ich versuche mein Ding durchzuziehen und nicht so viel darauf zu hören, was andere über mich sagen. Ich will mit der Mannschaft Spaß haben und das bestmögliche Eishockey spielen.“

In der Vorrundengruppe A, die in Helsinki ausgetragen wird, trifft Deutschland neben Kanada auf die Schweiz, die Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Frankreich und Italien. In der Gruppe B in Tampere gehen Finnland, die USA, Tschechien, Schweden, Lettland, Norwegen, Großbritannien und Österreich an den Start.

Die unteren Divisionen sind bereits ausgetragen: Als Aufsteiger aus der Division IA (früher hätte man B-WM gesagt) stehen Slowenien und Ungarn fest.

Der Vorrunden-Spielplan der deutschen Mannschaft (Uhrzeiten gemäß deutscher Zeit):

Freitag, 13.05.2022, 19:20 Uhr: Deutschland – Kanada

Samstag, 14.05.2022, 19:20 Uhr: Slowakei – Deutschland

Montag, 16.05.2022, 19:20 Uhr: Frankreich – Deutschland

Donnerstag, 19.05.2022, 15:20 Uhr: Deutschland – Dänemark

Freitag, 20.05.2022, 15:20 Uhr: Deutschland – Italien

Sonntag, 22.05.2022, 15:20 Uhr: Kasachstan – Deutschland

Dienstag, 24.05.2022, 11:20 Uhr: Deutschland – Schweiz