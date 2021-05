Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Lettland wird ein Turnier der Überraschungen sein. Einige gab es ja auch schon. Der Grund ist klar: Die Pandemie hat die Vorbereitungen aller Mannschaften massiv beeinflusst. Zudem sind weniger Spieler als üblich aus Nordamerika dabei. Alles anders also?

Zumindest im Wikingerduell zwischen Dänemark und Schweden. Letztere sind unter normalen Umständen der glasklare Favorit. Denn das Drei-Kronen-Team ist immerhin elffacher Weltmeister – doch am Ende stand ein 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)-Sieg der Dänen. Zweimal lagen die Schweden durch Carl Klingberg und Henrik Tommernes vorne. Doch Nicklas Jensen glich jeweils aus, ehe Emil Kristensen und Jensen mit seinem dritten Treffer für eine 4:2-Führung sorgten. Klingberg brachte Schweden in der 51. Minute noch einmal heran, doch mehr gelang nicht mehr.

Keine Überraschung gab es im Duell zwischen Großbritannien und dem Russischen Olympischen Komitee. Für eine solche hatten die Briten bereits bei den vergangenen Titelkämpfen im Jahr 2019 gesorgt, als ihnen der Klassenerhalt gelang. Den haben sie bekanntlich bereits jetzt schon sicher. Wegen der Absage der unterklassigen WM-Turniere gibt es keine Aufsteiger aus der Division 1A – und dem entsprechend muss auch niemand runter. Die Russen schossen einen 4:0-Vorsprung bis zur elften Minute heraus – danach ließ es die Sbornaja deutlich entspannter angehen. Anton Burdasov (2), Mikhail Grigorenko, Sergei Tolchinski, Pavel Karnaukhov, Andrei Kuzmenko und Anton Slepyshev trafen für einen der Titelanwärter; der britische Ehrentreffer ging auf das Konto von Liam Kirk.

Finnland startete mit einem 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)-Sieg über die USA in das WM-Turnier. Atte Ohtamaa und Iiro Pakarinen brachten das Suomi-Team in Führung; für die US-Boys war lediglich Jason Robertson erfolgreich.

Der Schweiz gelang ein bemerkenswerter Start ins WM-Turnier mit einem 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)-Sieg gegen den mehrfachen Weltmeister Tschechien, der damit die zweite Niederlage im zweiten Spiel einstecken musste. Filip Chytil brachte die Tschechen zwar in Führung, doch zwei Minuten später glich Gregory Hofmann für die „Eisgenossen“ aus, die im zweiten Drittel mit 3:1 in Führung gingen. Erst traf Timo Meier per schicker Direktabnahme, dann schloss Tristan Schwerwey einen Alleingang erfolgreich an. Meier machte mit dem 4:1 in Überzahl den Sack schließlich zu. Jiri Smejkal verkürzte noch einmal für Tschechien. Das nützte nichts mehr, weil auch Hofmann in Überzahl sein zweites Tor für die Schweiz markierte.

Gegen Kasachstan wurde es schwer für Gastgeber Lettland nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Kanada. Letztlich setzte es eine 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen. Lauris Darzins und Rihards Bukarts brachten die Hausherren zweimal in Führung, doch die Kasachen glichen durch Alexander Shin und Jesse Blacker aus. Der Schusswettbewerb ging mit 4:3 an Kasachstan bei acht Schützen auf beiden Seiten. Den entscheidenden Versuch verwandelte Yevgeni Rymarev.

Die unterklassigen WM-Turniere sind zwar abgesagt worden, doch immerhin gab als „Ersatz-B-WM“ das Beat-Covid-19-Turnier in Slowenien mit den Mannschaften der Divisionen 1A und 1B, die einen Spielbetrieb realisieren konnten. Die Gastgeber gewannen ihre fünf Partien und wurden Turniersieger mit 15 Punkten vor Österreich (12), Frankreich (9), Rumänien (5), Polen (3) und der Ukraine (1).