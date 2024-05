Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nun ist es tatsächlich so gekommen, wie es sich schon vor dem letzten Spieltag bei der Eishockey-B-WM in Bozen angedeutet hatte: Südkorea ist trotz des Überraschungssieges zum Auftakt gegen Slowenien in die Division IB abgestiegen, während Ungarn und Slowenien in die Top-Division 2025 aufgestiegen sind. Gastgeber Italien schaute als Dritter in die Röhre.

Italien gab am letzten Spieltag noch einmal alles, besiegte die Koreaner mit 8:1 (4:0, 0:1, 4:0), hatte jedoch angesichts der slowenischen Niederlage gegen Ungarn keine Chance. Durch das 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) sicherten sich Ungarn nicht nur Gold, sondern landete nach Punkten vor Italien, das nun punktgleich mit Slowenien über die Ziellinie kam. Weil aber Slowenien den direkten Vergleich mit 2:0 gegen Italien gewonnen hatte, steigen die Slowenen auf. Auch Rumänien kommt auf bemerkenswerte neun Punkte nach dem 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) gegen Japan. Um genau zu sein, kam es damit zu einem Dreier-Vergleich zwischen Slowenien, Italien und Rumänien um Rang zwei, der an Slowenien ging, das auch die überraschend guten Rumänen im Turnierverlauf mit 6:1 besiegt hatte.