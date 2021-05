Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Montagabend (19.15 Uhr, Sport 1) greift die deutsche Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Kanada wieder ins Geschehen bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Riga ein – am Sonntag konnte sich das DEB-Team ausruhen und zusehen, wie die übrigens Teams den zweiten Spieltag komplettierten. Und tatsächlich sind die DEB-Jungs die einzige Mannschaft der Vorrundengruppe B, die mit sechs Punkten dasteht.

So überraschte Kasachstan in der Gruppe B nach dem Penalty-Erfolg gegen Lettland mit einem zweiten Sieg auf diesem Weg: Gegen Finnland setzte sich das Team mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch. In der 34. Minute war die Welt der Suomis noch in Ordnung, als Anton Lundell den Favoriten in Führung brachte. Doch nur eineinhalb Minuten später glich Kirill Panyukov aus. Nikita Mikhailis verwandelte den entscheidenden Versuch im Schusswettbewerb.

Das Duell der beiden Teams, die ihre Auftaktspiele gegen Deutschland verloren hatte, ging erwartungsgemäß an Norwegen, das Italien mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) bezwang. Matchwinner der Nordmänner war Mathias Trettenes, der drei Tore erzielte. Außerdem waren Mats Rosseli Olsen für Norwegen und Daniel Frank für Italien erfolgreich.

Bemerkenswert deutlich endete das nordamerikanische Duell: Die USA gewannen mit 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) gegen Kanada. Maxime Comtois erzielte beim 1:4 in der 52. Minute den einzigen Treffer für die Ahornblätter. Trevor Moore (2), Jason Robertson, Adam Clendening und Matt Tennyson schossen den Sieg für die US-Amerikaner heraus.

In der Gruppe A haben drei Mannschaften sechs Punkte auf dem Konto: das Russische Olympische Komitee, die Slowakei und die Schweiz. Die Slowakei kam dabei nur zu einem knappen 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) gegen Großbritannien. Zwar brachte Marek Hrivik den Favoriten schon nach 25 Sekunden in Führung, doch die Briten kämpften stark und glichen durch Liam Kirk aus. Doch Robert Lantosi stellte den frühen 2:1-Endstand her (25.).

Für eine Überraschung sorgte Weißrussland beim 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)-Sieg über die klar favorisierten Schweden. 33 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels erzielte German Nesterov den goldenen Treffer für Belarus.

Auch die Schweiz bemühte das knappste aller möglichen Ergebnisse und gewann mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) gegen Schweden-Bezwinger Dänemark. Nach etwas mehr als 13 Minuten traf Timo Meier für die „Eisgenossen“.