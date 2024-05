Lesedauer: ca. 1 Minute

Gastgeber Tschechien hatte viel Mühe mit Dänemark, entschied die Partie aber mit vier Toren im Schlussabschnitt.

Gruppe A:

Tschechien - Dänemark 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)

WM-Gastgeber Tschechien feierte einen Pflichtsieg gegen Dänemark. Dabei taten sich die Tschechen gegen die kompakt stehenden Dänen lange Zeit schwer und lagen zunächst durch Bremerhavens Christian Wejse in Rückstand. Zwar zog Tschechien mit drei unbeantworteten Treffern auf 3:1 davon, doch kämpfte sich Dänemark bis zum Beginn des Schlussabschnitts zurück in die Partie und glich zum 3:3 aus. Allerdings schaltete Tschechien danach einen Gang höher und ging durch Tomas Kundratek erneut in Führung. Ein Doppelschlag von Dominik Kubalik und Matej Stransky innerhalb von 20 Sekunden sorgte für die Vorentscheidung. Mehr als der Anschluss zum 4:6 war für die Dänen nicht mehr drin. Den Schlusspunkt zum 7:4-Endstand setzte Ondrej Palat.

Schweiz - Großbritannien 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Einen Arbeitssieg feierte die Schweiz gegen Außenseiter Großbritannien. Gleich der Beginn der Partie hatte es in sich. Zunächst scheiterte Kevin Fiala (2.) per Penaltyschuss an Englands Goalie Jackson Whistle. Doch in der vierten Minute war es dann Nico Hischier, der mit seinem vierten Turniertreffer die Eidgenossen in Führung brachte. Dean Kukan erhöhte noch im ersten Drittel auf 2:0, was bei einem Torschussverhältnis nach 20 Minuten von 12:2 völlig verdient war. Die Briten konnten den zweiten Durchgang zwar offener gestalten, doch kassierten sie kurz vor der zweiten Pause durch ein Überzahltor von Nino Niederreiter das vorentscheidende 0:3. Diese Führung verwaltete die Schweiz bis zum Ende und steht so auch nach vier Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze der Gruppe A. Schweiz-Torhüter Akira Schmid von den New Jersey Devils benötigte nur 15 Paraden für seinen Shutout.

Gruppe B:

Slowakei - Polen 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Die Slowakei kletterte durch den 4:0-Erfolg gegen Polen auf den zweiten Rang der Gruppe B. Nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland war es dritte Sieg hintereinander. Die Slowaken stellten mit zwei Toren früh die Weichen auf Sieg. Doch im Anschluss sollten keine weitere Treffer fallen. Erst kurz vor Ende (58.) fiel die Entscheidung mit zwei Toren innerhalb von zwölf Sekunden zum 4:0-Endstand. Neben Doppeltorschütze Lukas Cingel avancierte Slowaken-Schlussmann Samuel Hlavaj (20 Paraden) mit einem Shutout zum Matchwinner. Der 22-Jährige unterzeichnete erst im April bei NHL-Club Minnesota Wild einen Einstiegsvertrag.