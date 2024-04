Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wer steigt in die Top-Division der Eishockey-Weltmeisterschaft auf? Diese Frage wird in diesem Jahr in Bozen geklärt. Dort hat am Sonntag das Turnier der Division IA, gemeinhin oft auch B-WM genannt, begonnen.

Und es ging gleich mal mit einem Paukenschlag los. Denn Slowenien, schon oft in der A-WM zu Gast, musste sich im Auftaktspiel der Mannschaft aus Südkorea mit 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) geschlagen geben. Die Koreaner, Gastgeber beim olympischen Silbererfolg der DEB-Auswahl vor sechs Jahren, führten nach 20 Minuten mit 2:1, was die Slowenen noch egalisieren konnten. Doch Chong Min Lee nutzte ein Powerplay, um die Asiaten in der 49. Minute erneut nach vorne zu bringen. Sangyeob Kim machte den Sack schließlich zu (56.).



Das andere asiatische Team im Turnier, die Mannschaft aus Japan, startete weniger erfolgreich – denn Ungarn gewann das Duell mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Teruto Nakajima brachte Nippon noch einmal auf 2:3 heran, doch Janos Hari setzte per Empty-Net-Goal den Schlusspunkt.

Die gastgebenden Italiener ließen nichts anbrennen. Sie besiegten Rumänien mit 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). 3011 Fans sahen den verdienten Sieg, bei dem Anthony Salinitri, der für die Stavanger Oilers in Norwegen spielt, mit zwei Toren und einer Vorlage herausstach.

