Lesedauer: ca. 1 Minute

​Was für ein Auftakt in die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021! Nur wenige Stunden nach dem 9:4-Sieg gegen Italien besiegte die deutsche Nationalmannschaft die wesentlich stärkeren Norweger souverän mit 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

Von Beginn an war klar, dass dies ein gänzlich anderes Spiel als die Auftaktpartie gegen die massiv dezimierten Italiener werden würde. Beide Mannschaften beackerten sich in viel höherem Tempo – und Deutschland hielt trotz der Partie am Vortag gut stand, während das Turnier für Norwegen mit diesem Duell begann. Die deutsche Auswahl stand kompakt, ließ wenig Großchancen zu und hatte in Überzahl Pech, als zwei Schüsse von Matthias Plachta nicht ihr Ziel finden. Plachta justierte Kimme und Korn danach aber ganz genau – denn 16 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels fälschte er einen Schuss von Moritz Müller haargenau in der Luft ab und ließ so Norwegens Torhüter Henrik Haukeland keine Abwehrchance.

Im zweiten Abschnitt hatte die deutsche Mannschaft das Vortagsspiel endgültig aus den Trikots geklopft und wurde deutlich stärker. So freute sich Leon Gawanke über seinen ersten WM-Treffer, als er einen Pass vom linken Bullykreis direkt nahm und den Puck am langen Pfosten einschlagen ließ (24.). Die Härte auf norwegischer Seite nahm danach zu, was Markus Eisenschmid durch ein nicht geahndetes Foul zu spüren bekam. Die deutschen Spieler bestraften dies perfekt: Bei einem schönen Angriff legte Lukas Reichel die Scheibe noch ein zweites Mal quer, sodass Leo Pföderl zum 3:0 erfolgreich war (27.). Vier Minuten später stibitze Reichel den Puck an der eigenen blauen Linie von Christian Kaasastul, brach zum Alleingang durch und traf trotz Bedrängnis mit viel Übersicht und Ruhe zum 4:0 (31.). Die Defensive stand weiterhin stark – doch wie gefährlich Norwegen ist, zeigte sich, als die Deutschen einmal nicht entscheidend eingriffen: So konnte Mathis Olimb nach einer schönen Bewegung abziehen – seinen Schuss fälschte Emil Lilleberg zum 1:4 ab (37.).

Zu Beginn des Schlussabschnitts überstanden die Deutschen eine Unterzahlsituation – auch mit etwas Metallhilfe, weil Emilio Pettersen die Latte traf (41.). Doch das Team von Bundestrainer Toni Söderholm behielt die Kontrolle über das Spiel. In der 45. Minute war die Messe schließlich gesungen – mit einem Schuss in den kurzen Winkel aus vollem Lauf erzielte Lean Bergmann das 5:1.

Tore: 1:0 (19:44) Plachta (M. Müller, Seider), 2:0 (23:19) Gawanke (Brandt, Noebels/5-4), 3:0 (26:04) Pföderl (Reichel, Noebels), 4:0 (30:35) Reichel, 4:1 (36:21) Lilleberg (M. Olimb, Haga), 5:1 (44:41) Bergmann (Nowak, Krämmer).

Strafen: Deutschland 4, Norwegen 6 + 10 (Lilleberg).

Zuschauer: 0.