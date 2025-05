Lesedauer: ca. 2 Minuten

Ungarn? Das Land der Magyaren gilt vielen Sportfans nicht gerade als Nummer-1-Land für den Eishockeysport. Dennoch bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am Samstag, 10. Mai 2025, um 16.20 Uhr ihr erstes Turnierspiel bei der aktuellen Eishockey-Weltmeisterschaft in der 12.000 Zuschauer fassenden Jyske Bank Boxen von Herning gegen eben jene Ungarn.

Duelle mit Ungarn haben nebenbei bemerkt eine bemerkenswerte Tradition. 99 Jahre ist es nun her, dass die International Hockey Federation, damals noch unter ihrem französischen Namen Ligue Internationale de Hockey sur Glace, Deutschland nach dem 1. Weltkrieg wieder als Mitglied aufgenommen hatte. Das erste große Turnier im Anschluss war die Europameister 1927 in Wien. Im dritten Turnierspiel traf Deutschland auf Ungarn und gewann, auch dank dreier Tore des großen Gustav Jaenecke, mit 5:0. Zu diesem Ergebnis würde nun, 98 Jahre später, auch Bundestrainer Harold Kreis sicher nicht nein sagen.

Dank guter Ergebnisse in den letzten Jahren ist es nun so, dass die DEB-Auswahl in ihrem Turnierspielplan zunächst auf die Teams trifft, die man schlagen „sollte“, wenn es so etwas bei einer Weltmeisterschaft überhaupt gibt. Nach dem Auftakt gegen Ungarn bekommt es das Team um Kapitän Moritz Seider mit Kasachstan zu tun (11. Mai, 16.20 Uhr).

Die weiteren Gruppenspiele in Herning: Norwegen (13. Mai, 16.20 Uhr), Schweiz (15. Mai, 16.20 Uhr), USA (17. Mai, 12.20 Uhr), Tschechien (19. Mai, 16.20 Uhr) und Co-Gastgeber Dänemark (20. Mai, 20.20 Uhr).

Die deutsche Nationalmannschaft muss in ihrer Gruppe mindestens Vierter werden, um das Viertelfinale zu erreichen, das für den 22. Mai datiert ist. Das Endspiel ist für den 25. Mai vorgesehen. Zwei Viertelfinalspiele finden ebenfalls in Herning statt, alle weitere K.o.-Spiele werden wie die Spiele der Gruppe A in Stockholm ausgetragen. Die Teams dieser Gruppe sind: Kanada, Finnland, Schweden, Slowakei, Lettland, Österreich, Frankreich und Slowenien. Die jeweiligen Gruppenletzten steigen in die Division 1A ab; die Aufsteiger in die Top-Division 2026 stehen bereits fest und heißen Großbritannien und Italien.

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung bei MagentaSport

MagentaSport zeigt alle sieben deutschen Gruppenspiele in der Hammer-Gruppe gegen Weltmeister Tschechien, USA, Vizeweltmeister Schweiz, Gastgeber Dänemark, Kasachstan, Ungarn und Norwegen. MagentaSport zeigt darüber hinaus fünf weitere Top-Partien in der Gruppen-Phase. Dazu in der K.o.-Phase jeweils zwei Viertel- und Halbfinals, die Partie um den 3. Platz sowie das Finale. Das sind 18 WM-Partien und 60 Live-Stunden.

Die WM wird kommentiert von Alex Kunz, Moderator ist Sascha Bandermann, als Experte ist Ex-Nationalspieler Patrick Ehelechner im Einsatz.

„Wir haben uns in diesem Jahr neu und anders aufgestellt“, erklärt Sascha Bandermann: „Ich habe nun mit Patrick Ehelechner einen Experten mit vor Ort, das hilft extrem. Patrick bringt außerdem Qualitäten als Reporter und Host für Social Kanäle mit. Wir haben jetzt ein Line-Up, das den Fan auf 360 Grad informiert und unterhält. Wir werden auf allen digitalen Kanälen präsent sein.“

Zum WM-Angebot von MagentaSport...

Die Sendetermine:

Freitag, 9. Mai, 16.20 (Sendestart: 16 Uhr): Schweiz – Tschechien

Samstag, 10. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 15.30 Uhr): Deutschland – Ungarn

Sonntag, 11. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 15.30 Uhr): Deutschland – Kasachstan

Montag, 12. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 16 Uhr): USA – Schweiz

Dienstag, 13. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 15.30 Uhr): Deutschland – Norwegen

Mittwoch, 14. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 16 Uhr): USA – Norwegen

Donnerstag, 15. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 15.30 Uhr): Schweiz – Deutschland

Freitag, 16. Mai, 20.20 Uhr (Sendestart: 20 Uhr): Schweiz – Norwegen

Samstag, 17. Mai, 12.20 Uhr (Sendestart: 11.30 Uhr): USA – Deutschland

Sonntag, 18. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 16 Uhr): USA – Kasachstan

Montag, 19. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 15.30 Uhr): Deutschland – Tschechien

Dienstag, 20. Mai, 20.20 Uhr (Sendestart: 19.30 Uhr): Deutschland – Dänemark

Donnerstag, 22. Mai, 16.20 Uhr (Sendestart: 15.30 Uhr): Viertelfinalspiel

Donnerstag, 22. Mai, 20.20 Uhr (Sendestart: 19.30 Uhr): Viertelfinalspiel

Samstag, 24. Mai, 14.20 Uhr (Sendestart: 13.30 Uhr): Halbfinalspiel

Samstag, 24. Mai, 18.20 Uhr (Sendestart: 17.30 Uhr): Halbfinalspiel

Sonntag, 25. Mai, 15.20 Uhr (Sendestart: 14.30 Uhr): Spiel um Platz 3

Sonntag, 25. Mai, 20.20 Uhr (Sendestart: 19.30 Uhr): Finale

Zum WM-Angebot von MagentaSport...



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅