​Der Einzug ins Halbfinale hat für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft einen weiteren, beachtlichen Effekt: In der neuen Weltrangliste, die die International Icehockey Federation seit 2004 erhebt und in ihrer aktuellen Version nun veröffentlich hat, steht die DEB-Auswahl nun auf Rang fünf – das ist der beste Platz, den sie seit Einführung der Weltrangliste jemals eingenommen hat.

Die deutsche Mannschaft stand in dieser Wertung, die unter anderem in der Frage der Olympia-Qualifikation entscheidend ist, vor dem Turnier auf Rang sieben und hat mit dem Erreichen des vierten Platzes bei der WM 2021 in Riga nun einen Sprung um zwei Plätze auf Rang fünf gemacht. Weltranglistenführender ist Kanada für dem Finalverlierer und vorherigen Titelverteidiger Finnland, das Russland vom zweiten Platz verdrängt hat. Auch die USA als Bronzemedaillengewinner haben sich um zwei Plätze verbessert und stehen nun auf Rang vier. Das Vorrunden-Aus hat Schweden drei Plätze gekostet: Das Drei-Kronen-Team rutscht vom vierten auf den siebten Platz ab.

Die aktuelle Eishockey-Weltrangliste sieht folgendermaßen aus:

1. Kanada, 2. Finnland, 3. Russland, 4. USA, 5. Deutschland, 6. Tschechien, 7. Schweden, 8. Schweiz, 9. Slowakei, 10. Lettland, 11. Norwegen, 12. Dänemark, 13. Kasachstan, 14. Weißrussland, 15. Frankreich, 16. Großbritannien, 17. Italien, 18. Österreich, 19. Südkorea, 20. Slowenien, 21. Ungarn, 22. Polen, 23. Litauen, 24. Rumänen, 25. Japan, 26. Estland, 27. Ukraine, 28. Niederlande, 29. Serbien, 30. Kroatien, 31. Spanien, 32. China, 33. Australien, 34. Israel, 35. Island, 36. Belgien, 37. Mexiko, 38. Georgien, 39. Neuseeland, 40. Bulgarien, 41. Nordkorea, 42. Türkei, 43. Luxemburg, 44. Turkmenistan, 45. Taiwan, 46. Südafrika, 47. Vereinigte Arabische Emirate, 48. Hongkong, 49. Bosnien-Herzegowina, 50. Thailand, 51. Kuwait, 52. Kirgisistan, 53. Malaysia, 54. Philippinen, 55. Singapur.

Auch die Gruppeneinteilung für die WM 2022 in Finnland steht fest:

Gruppe A (Helsinki): Kanada, Russland, Deutschland, Schweiz, Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Italien.

Gruppe B (Tampere): Finnland, USA, Tschechien, Schweden, Lettland, Norwegen, Weißrussland, Großbritannien.