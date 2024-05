Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am ersten Spieltag der Eishockey-B-WM in Bozen gewann Südkorea gegen Slowenien – doch nach dem vierten und damit vorletzten Spieltag stehen die Koreaner auf dem Abstiegs- und Slowenien auf einem Aufstiegsplatz. Die zweite Mannschaft, die derzeit auf Aufstiegskurs ist, heißt Ungarn.

Dass das so ist, lag am ungarischen Sieg im Topspiel des Tages gegen Gastgeber Italien, das die Magyaren mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung für sich entschieden haben. Ungarn ging zweimal in Führung, zweimal glichen die Italiener aus. Für die Entscheidung sorgte Balazs Varga in der 64. Minute.



Rumänien wird die Klasse halten. Das ist nach dem 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)-Sieg gegen Südkorea klar. Die Rumänen, für die einst der frühere Boris-Becker-Trainer Ion Tiriac Eishockey gespielt hatte, feierten damit nach dem Erfolg gegen Ungarn den zweiten Sieg in diesem Turnier. Die 2:0-Führung der Rumänen glichen die Koreaner zwar aus, doch in der 56. Minute machte Balasz Peter alles klar, der im Nachwuchs einst für den Krefelder EV und in der Regionalliga für den Neusser EV gespielt hatte.

Hätte Slowenien sein Auftaktspiel gegen Korea nicht verloren, stünde das Team bereits als Aufsteiger in die WM-Top-Division fest. Das 3:1 (2:0, 0:1 ,1:0) gegen Japan war der dritte Turniersieg in Folge. Allerdings war das Spiel letztlich eine knappe Angelegenheit. Erst 28 Sekunden vor dem Ende machte Jan Drozg für Slowenien alles klar.