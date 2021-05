Lesedauer: ca. 1 Minute

​Beide Mannschaften waren mit zwei Siegen in die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 gestartet – dass nach dem Duell zwischen der Slowakei und dem Russischen Olympischen Komitee der Weltmeister von 2002 ungeschlagen bleibt, ist eine kleine Überraschung.

Die Slowaken gewannen das Spiel in der Gruppe A mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Das Team von der Hohen Tatra präsentierte sich in Zweikämpfen sehr stabil und ging nach genau 30 Minuten durch Milos Kelemen in Führung. Die Russen glichen zwar nur 66 Sekunden später durch Alexander Barabanov aus, doch die Slowaken holten sich den ersten Sieg gegen die Russen seit 2004: Martin Gernat sorgte für die erneute Führung (54.), ehe Marek Daloga mit einem Empty-Net-Goal alles klar machte.

Eine zumindest kleine Überraschung gab es im Abendspiel dieser Gruppe, weil Tschechien erst nach Verlängerung zum 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)-Sieg gegen Weißrussland kam. Die Führung des Außenseiters durch Yegor Sharangovich drehte Tschechien zwar noch im zweiten Drittel durch Jan Kovar und Filip Zadina, doch diesen Vorsprung brachten die Tschechen nichts ins Ziel: In der 51. Minute gelang Vladislav Yeryomenko der Ausgleich. Die Overtime dauerte dann 83 Sekunden, ehe Dominik Kubalik den Sieg für Tschechien sicherte.

Hier steht die Slowakei nun an der Spitze vor der Schweiz und den Russen.

In der Gruppe B ist Gastgeber Lettland nach der Niederlage gegen Kasachstan zurück in der Spur und besiegte Italien mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Allerdings kämpften die Italiener stark und hielten die Partie bis in die Schlussminuten offen. Martins Karsums brachte die Hausherren in der 33. Minute in Führung – bei diesem Spielstand blieb es bis 72 Sekunden vor dem Ende. Dann stellten Lauris Darzins und nochmal Karsums jeweils per Empty-Net-Goal den Endstand her. Zwei Treffer für Lettland wurden korrekterweise nicht gegeben – einmal wegen Torhüterbehinderung einmal wegen Schlittschuhtors. Auch ein vermeintliches 1:1 der Italiener zählte nach einer Coach’s Challenge wegen Abseits nicht.

Tabellenführer ist Deutschland vor Lettland und Kasachstan.