Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es ist das Finale, das so nicht erwartet worden war! Nachdem Gastgeber Tschechien den großen Goldfavoriten Schweden mit 7:3 vom Eis gefegt hatte, besiegte die Schweiz im zweiten Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 in Tschechien den Titelverteidiger aus Kanada mit 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen.

Schon im ersten Drittel stellten die „Eisgenossen“, die im Viertelfinale den Vorjahres-Vizeweltmeister Deutschland besiegt hatten, die Kanadier vor große Probleme. So schossen Kevin Fiala (16.) und Nino Niederreiter (18.) eine 2:0-Führung für die Schweiz heraus. Doch Kanada kam zurück, verkürzte in der 35. Minute durch Brandon Tanev auf 1:2, ehe John Tavares ein Powerplay in der 58. Minute nutzte, um den Ausgleich zu erzielen. Die Overtime blieb torlos, sodass es in den Schusswettbewerb ging. Für Kanada traf zwar Superstar Connor Bedard, doch die Schweizer fanden in Kevin Fiala und Sven Andrighetto ihre Penaltyschützen, die die Eidgenossen ins Finale beförderten.



„Wir haben defensiv sehr gut gestanden und wenige gefährliche Schüsse zugelassen“, lobte Torhüter Leonardo Genoni seine Vorderleute. „Kanada hat eine Topmannschaft, in der jeder Tore schießen kann“, sah auch Nino Niederreiter in der Defensive den Schlüssel zum Sieg.