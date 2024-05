Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Slowakei verspielt eine 4:1-Führung gegen USA, gewinnt aber das packende Duell doch noch in der Overtime.

Gruppe A:

Norwegen - Finnland 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Finnland im skandinavischen Duell gegen Norwegen. Bereits im ersten Abschnitt stellten die Finnen mit einer 2:0-Führung die Weichen auf Sieg. Zur Mitte der Partie war das Spiel bereits beim Stande von 4:0 entschieden. Die beiden Youngster Oliver Kapanen (20) und Arttu Hyry (21) betrieben mit jeweils einem Doppelpack weiter Eigenwerbung für ein baldiges NHL-Debüt. Während Kapanen, der bereits im vorherigen Spiel einen Hattrick erzielte, von den Montreal Canadiens im Draft 2021 an Nummer 64 ausgewählt wurde, hat Hyry erst im April bei den Dallas Stars ungedraftet einen zweijährigen Einstiegsvertrag unterzeichnet. Mehr als der Anschlusstreffer war für die Norweger nicht drin. Trotz der klaren Führung ließ sie Finnland im Schlussabschnitt zu keinem einzigen Torschuss mehr kommen.

Schweiz - Tschechien 2:1 n.P. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Eine Partie auf Augenhöhe lieferten sich die Schweiz und Gastgeber Tschechien vor 17.413 Zuschauern in der Prager O2 Arena. Da beide Teams in der eigenen Zone nur wenig Chancen zuließen, mussten sich die beiden Torhüter Leonardo Geoni (Schweiz, 23 Paraden) und Lukas Dostal (Tschechien, 25 Paraden) in der regulären Spielzeit nur jeweils einmal geschlagen geben. Kevin Fiala von den Los Angeles Kings brachte die Eidgenossen in Überzahl in Führung, Matej Stransky glich ebenfalls im Powerplay zum 1:1 aus. Da in der anschließenden Overtime auch keinen Team ein Treffer gelang, musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Philipp Kurashev bescherte der Schweiz den dritten Sieg im dritten Spiel und die Tabellenführung in der Gruppe A.

Gruppe B:

USA - Slowakei 4:5 n.V. (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)

Die Slowakei feierte gegen die USA einen überraschenden 5:4-Erfolg nach Verlängerung. Wenn man sich allerdings den Spielverlauf genauer anschaut, verschenkten die Slowaken eine 4:1-Führung, retteten aber am Ende immerhin noch den Zusatzpunkt mit dem Sieg in der Overtime. Bis zur Mitte brachten Miloš Kelemen, Libor Hudáček, Šimon Nemec und Patrik Koch die Slowakei vermeintlich auf die Siegerstraße. Team USA konnte lediglich in Person von Matt Boldy zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen. Nach dem vierten Gegentor hatte US-Torhüter Alex Nedeljkovic (Pittsburgh) frühzeitig Feierabend und wurde durch den erst 19-Jährigen Trey Augustine ersetzt. Der erhoffte Effekt durch den Torwartwechsel schien zunächst für die Amerikaner zu verpuffen. Doch US-Coach John Hynes schien in der zweiten Pause die richtigen Worte an sein Team gerichtet zu haben. Shane Pinto, Brady Tkachuk und Luke Hughes egalisierten die Partie zum 4:4 mit drei unbeantworteten Toren. In der anschließenden Overtime ergatterten die Slowaken angepeitscht von den erneut zahlreichen Fans allerdings den Sieg durch den zweiten Treffer von Kelemen.