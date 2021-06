Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vor dem letzten Vorrundenspieltag der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga steht eine Überraschung bereits fest: Der elffache Weltmeister Schweden scheidet bereits nach der Gruppenphase aus. Der Punktgewinn gegen die russische Mannschaft war zu wenig. Derweil läuft es auf ein Fotofinish in der deutschen Gruppe hinaus.

Da Schweden und Dänemark als Fünfter und Sechster bereits alle sieben Spiele absolviert haben, stehen in der Gruppe A die vier Viertelfinalteilnehmer bereits fest. Das Russische Olympische Komitee (aktuell 14 Punkte), die Schweiz, die Slowakei (je 12) und Tschechien (10) sind in der K.o.-Phase angekommen. Selbst wenn die Tschechen punktgleich mit den Schweden blieben, ändert sich an der Konstellation nichts mehr, da die Tschechen den direkten Vergleich gegen das Drei-Kronen-Team gewonnen haben. Als Siebter und Achter gehen Großbritannien und Weißrussland punktgleich in den letzten Spieltag, was aber angesichts des ausgesetzten Abstiegs (die unterklassigen WM-Turniere sind ausnahmslos abgesagt worden) keine Rolle mehr spielt.

Die letzten Spiele in dieser Gruppe:

11.15 Uhr: Schweiz – Großbritannien

15.15 Uhr: Slowakei – Tschechien

19.15 Uhr: ROC – Weißrussland

Die Spiele am Montag:

ROC – Schweden 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) n.P. Tore: Slepyshev, Barabanov, Tarasenko – Froden, Olofsson.

Tschechien – Dänemark 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) n.P. Tore: Kubalik, Chytil – N. Jensen.

In der Gruppe B hat es Kasachstan durch die Niederlage gegen Norwegen verpasst, vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale klarzumachen. Für Deutschland ist es recht einfach: Gelingt ein abschließender glatter Sieg gegen Lettland – wobei hier erstmals einige Zuschauer zugelassen sind – dann ist die DEB-Mannschaft eine Runde weiter. Da Norwegen bereits alle Spiele absolviert hat, sind die Nordmänner raus. Italien stünde hier klar als Absteiger fest – wenn es denn solche geben würde. Theoretisch ist hier sogar ein Dreiervergleich denkbar, wenn Deutschland und Kanada in ihren abschließenden Spiele jeweils einen Punkt holen würden: Dann wären Lettland Dritter und Deutschland, Kasachstan und Kanada (je 10) punktgleich. Der Dreiervergleich würde dann Deutschland ins Viertelfinale hieven. Finnland und die USA (beide 15) sind durch.

Die letzten Spiele in dieser Gruppe:

11.15 Uhr: Kanada – Finnland

15.15 Uhr: Italien – USA

19.15 Uhr: Deutschland – Lettland

Die Spiele am Montag:

USA – Deutschland 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Tore: Robertson, Blackwell.

Norwegen – Kasachstan 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Tore: Valkvae Olsen, Espelan, M. Olimb – Shevchenko.