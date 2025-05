Lesedauer: ca. 2 Minuten

Jubel in den benachbarten Niederlanden. Die Nationalmannschaft konnte das WM-Turnier in der Division 2A, das im serbischen Belgrad ausgetragen wurde, ungeschlagen für sich entscheiden. Wichtigster personeller Ausstatter war dabei der Meister der deutschen Oberliga Nord, die Tilburg Trappers, die zehn Spieler stellten.

Gleich zu Anfang bekamen es die Niederländer mit einem ungewöhnlichen Gegner zu tun. Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden vor 46 Zuschauern mit 5:0 besiegt, wobei der aus dem russischen Jaroslawl stammende Torhüter Konstantin Belomoyew zum Helden des Tages wurde und 47 Schüsse abwehren konnte. Danach folgte ein 6:2 gegen Israel, ein 5:1 gegen Australien sowie ein überraschend klares 6:0 gegen den Nachbarn Belgien. Damit stand man im großen Finale, dass am fünften und letzten Spieltag stattfinden sollte.

Gegner war Gastgeber Serbien. Die Serben waren mit einem 3:0 gegen Australien in das Turnier gestartet, hatten ein 4:1 gegen Australien folgen lassen, gewannen anschließend 2:0 gegen Belgien und schließlich, mit etwas Mühe, 2:1 gegen Israel. Damit hatten Serbien und die Niederlande vor dem letzten Spieltag die maximale Ausbeute von zwölf Punkten. Das sogenannte Finale fand dann vor 877 Zuschauern in Belgrad statt und war ausgeglichen (Schussverhältnis 32:31 für Serbien). Den Start verschliefen jedoch die Serben. D‘Artagnan Joly vom Oberliga-Nordmeister Tilburg brachte nach Vorlage seines Mannschaftskameraden Danny Stempher und Guus van Nees (Villacher SV/ICEHL) Oranje mit 1:0 in Führung. Aber die Serben antworteten nur wenige Minuten später. Mirko Djumic (Sosnowiec/Polen) glich in der zehnten Spielminute aus. Nach einem torlosen Mitteldrittel brachte erneut D‘Artagnan Joly seine Farben in der 46. Minute in Führung. In der 60. Spielminute schließlich, Serbien hatte Keeper Akim Padalica (Buz Beykoz/Türkei) vom Eis genommen, traf der Tilburger Delaney Hessels zum 3:1 und brachte den Aufstieg seiner Mannschaft in trockene Tücher.

Turnierdritter wurden schließlich die Vereinigten Emirate, die nach den beiden Auftaktniederlagen auch gegen Israel mit 2:3 den Kürzeren zogen, danach aber mit einem 3:1 gegen Australien und einem 8:0 gegen Belgien noch einen Sprung nach oben machten. Vierter wurde Belgien, das bis auf Sam Verelst (Bayreuth/Oberliga Süd) nur mit Spielern aus der CEHL (Central Europe Hockey League) antrat und gut startete. Nach dem 2:0 gegen Israel folgte ein 3:1 gegen Australien, aber danach war die Luft raus. Gegen Serbien, Niederlande und die Arabischen Emirate gab es drei Niederlagen mit 0:16 Toren (!). Australien und Israel machten am Ende das Abstiegsrennen unter sich aus. Zwar gelang den Israelis ein 3:2 gegen die Emirate, aber in der entscheidenden Begegnung gegen Australien hatten sie mit 3:4 das Nachsehen.

Scorerkönig des Turnieres wurde der Niederländer Guus van Nes (12 Punkte; 7 Tore) vor seinen Landsmännern D‘Artagnan Joly (12 Punkte; 4 Tore) und Delaney Hessels (9 Punkte). Statistisch bester Keeper wurde der Niederländer Martijn Oosterwijk (Flyers Heerenveen/CEHL) vor dem Israeli Yonatan Reisinger (Ashdod Chiefs/Israel) mit jeweils 100 Prozent Fangquote. Da sie aber beide nur ein Spiel bestritten, war der wirklich beste Torhüter der in der Oberliga Nord bestens bekannte Holland-Kanadier Cedrick Andree mit 96,4 Prozent Fangquote.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅