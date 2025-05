Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft erwartet NHL-Stürmer Tim Stützle (Ottawa Senators) in Dänemark. Der 23-Jährige wird das Team bei der Eishockey-Nationalmannschaft 2025 verstärken.

In den vergangenen Tagen wurden alle Formalitäten und Freigaben geklärt, so dass seiner zweiten Teilnahme bei einer Männer-Weltmeisterschaft nichts mehr im Wege steht. Zuletzt stand Stützle 2022 im DEB-Aufgebot bei der WM in Finnland. Tim Stützle wird an diesem Wochenende in Herning eintreffen und somit in den ersten beiden WM-Spielen noch nicht zum Einsatz kommen.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Tim hat direkt nach seinem Saisonende in der NHL bereits nochmal öffentlich geäußert, dass er gerne zu uns kommen möchte. Insofern freuen wir uns, dass wir nun in Ruhe alle Formalitäten geklärt haben und er zu uns stoßen wird. Wir bedanken uns in diesem Zuge bei den Ottawa Senators, von denen wir bereits die Freigabe für seine Teilnahme erhalten haben und freuen uns auf Tims Ankunft hier in Herning.“

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir freuen uns natürlich, dass mit Tim ein Spieler von sehr hoher Qualität zu uns stößt und uns weiter verstärkt für das Turnier. Er hat auch in der abgelaufenen NHL-Saison seine Stärken bewiesen und eine großartige Spielzeit im Team der Senators abgeliefert. Wir hatten ein sehr gutes und ausführliches Gespräch während unserer NHL-Reise, in der er schon seine Absicht erneuert hat, bei uns dabei sein zu wollen. Umso schöner ist, es das jetzt funktioniert mit seiner WM-Teilnahme.“

Aufgrund der Freigabe für den NHL-Stürmer wird es noch vor Turnierstart eine Kader-Veränderung geben: Stürmer Marcel Noebels wird nicht mehr zum aktuellen DEB-Aufgebot für die WM 2025 gehören.

Bundestrainer Harold Kreis: „Natürlich bedeutet das für uns auch, dass wir nochmal eine Kader-Veränderung kurz vor Turnierstart vornehmen mussten. Dabei haben wir uns die Rollen in unserem Team angeschaut und nun diese Entscheidung getroffen. Wir haben das heute Abend der Mannschaft so mitgeteilt und das offene Gespräch mit Marcel gesucht. Er hat es aus unserer Sicht absolut professionell aufgenommen, auch wenn er natürlich enttäuscht ist. Wir zollen ihm jedenfalls Respekt für seine Reaktion und bedanken uns für seinen Einsatz in den vergangenen Tagen.“



