​Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kasachstan hatte ein Nachspiel für den kasachischen Verteidiger Ivan Stepanenko. Der Disziplinarausschuss der International Icehockey Federation hat den Abwehrspieler aufgrund eines Fouls gegen den Berliner Lukas Reichel für ein Spiel gesperrt.

In der sechsten Minute der Partie kassierte Reichel einen „Blind Side Hit“ gegen den Kopf, stürzte aufs Eis und fiel für den Rest des Spiels aus. Die Unparteiischen hatten das Foul entweder nicht gesehen oder nicht als Foul bewertet, da es während des Spiels keinerlei Strafe gegen den Verteidiger Kasachstans gab. Nun aber hat die IIHF die Strafe ausgesprochen, weil sie die Aktion klar als gefährliche Aktion und als Check gegen den Kopf- oder Nackenbereich in ihrer Entscheidungsbegründung bezeichnet hat. Zudem habe Stepanenko erkennen können, dass sich Reichel in einer „verletzbaren Position“ befand und hätte die Zeit gehabt, diesen Check noch zu vermeiden.



Hätten die Schiedsrichter dieses Foul auf dem Eis erkennt, hätte es mindestens zwei plus zehn Strafminuten geben müssen, auch eine „Fünfer“ samt Spieldauerstrafe wäre aufgrund der Verletzung möglich gewesen. Bitter über Reichels Verletzung hinaus: Im zweiten Drittel gab Stepanenko die Vorlage zum kasachischen Führungstreffer – was im Falle einer ausgesprochenen Spieldauerstrafe nicht möglich gewesen wäre.