Lesedauer: ca. 1 Minute

Verteidiger Moritz Seider wird bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 in Dänemark und Schweden die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän anführen. Bereits im heutigen Spiel gegen die USA im PSD Bank Dome in Düsseldorf (17 Uhr, live auf MagentaSport) wird er das „C“ auf dem Trikot tragen.

Als Assistenten stehen ihm Marc Michaelis und Jonas Müller während der WM zur Seite. Auch Dominik Kahun wurde als weiterer Assistenzkapitän bestimmt und ist damit Teil der offiziellen Führungsgruppe für das kommende Turnier, das am kommenden Freitag beginnt. Das erste WM-Spiel bestreitet die DEB-Auswahl am Samstag, 10. Mai, gegen Ungarn (Spielbeginn 16.20 Uhr).

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben von Verbandsseite aus entschieden, diese Rollen nicht nur allein über die Anzahl der Länderspiele zu definieren, sondern weitere Faktoren mit einzubeziehen. So sind wir zur Entscheidung gelangt, diese vier Spieler zu benennen. Sie verkörpern aus unserer Sicht die Führungsgruppe in der Kabine und stehen sowohl für die ältere Gruppe als auch für die Jüngeren in unserem Team. Sie sind damit ideale Bindeglieder in unserer Kabine, was ausschlaggebend für unsere Entscheidung war.“

Verteidiger Moritz Seider: „Es ist natürlich eine absolute Ehre für mich, dieses Amt innezuhaben und es erfüllt mich mit großem Stolz. Es sind auch große Fußstapfen, in die ich treten werde. Insofern baue ich auf den Support der anderen in der Kabine. Die Vorfreude ist sehr groß auf die WM, denn wir sind eine gute Gruppe und wir gehen optimistisch in das Turnier.“



