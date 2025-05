Lesedauer: ca. 1 Minute

Das war ärgerlich für die Gastgeber. In der estnischen Hauptstadt Tallinn fand in diesem Jahr die Eishockey-Weltmeisterschaft der Division 1B statt. Die Esten waren zwar nicht der Favorit, hofften auf eine Überraschung. Vor allem wollte man den Nachbarn Litauen in Schach halten, was am Ende nicht gelang. Litauen steigt in die Division 1A auf, also in die zweithöchste WM-Stufe.

Entscheidend war dabei die 1:2-Niederlage am dritten Spieltag. Dabei zeigte sich, dass die Esten auch an einem guten Tag kaum eine Chance gegen Litauen haben, denn alleine das Schussverhältnis sprach mit 35:11 für Litauen Bände. Held der Partie war zwar der estnische Keeper Conrad Mölder, der einen Kontrakt beim französischen Erstligisten Nizza besitzt, der 35 Schüsse abwehrte, aber die Niederlage nicht verhindern konnte. Nur zwei Tage später unterlag Estland dem Teams aus Südkorea mit 1:4 und konnte somit die Aufstiegshoffnungen begraben. Damit hatten sich auch die Favoriten in Stellung gebracht. Südkorea gewann zuvor 5:2 gegen Kroatien, 2:1 gegen China und 9:3 gegen Spanien. Litauen war mit 1:0 gegen China, 5:0 gegen Spanien und 2:1 gegen Kroatien erfolgreich.

Am letzten Spieltag trafen Litauen und Südkorea aufeinander. Bei Litauen spielte übrigens Martynas Grinius mit, bestens bekannt aus der Oberligasaison 2023/24, als er für die Saale Bulls Halle die Schlittschuhe schnürte. Aivaras Bendzius erzielte in der 13. Minute das 1:0, dem Mark Kaleinikovas (28.) und Paulius Gintautas (39.) das 2:0 und 3:0 folgen ließen. Mit dem 4:0 von Mark Kaleinikovas (49.) war der Aufstieg entschieden. Immerhin konnte Südkorea durch Kang Yoon Seok (57.) das Ehrentor erzielen.

Die Abstiegsfrage wurde auch am letzten Spieltag entschieden. Spanien war zu diesem Zeitpunkt nach Niederlagen gegen Estland (1:6), Litauen (0:5), Korea (3:9) und China (3:4) ohne Punktgewinn Letzter, während Kroatien trotz Niederlagen gegen Korea (2:5), Estland (2:6), China (3:4) immerhin beim 1:2 gegen Litauen in die Verlängerung musste und somit einen Punkt Vorsprung vor den Spaniern hatte.

Wer jetzt dachte, dass die Südeuropäer chancenlos wären, sah sich getäuscht. Die Spanier beherrschten das Spiel, scheiterten jedoch immer wieder an Torhüter Vilim Rosandic vom AlpsHL-Club KHL Sisak. Der kroatische Star Borna Rendulic vom KHL-Club Magnitogorsk brachte bereits nach 37 Sekunden Kroatien in Führung, Jaime Capillas vom HC Jaca glich in der 18. Minute aus. Nach 60 Minuten stand es immer noch 1:1 und in der folgenden Overtime gelang Jaime Capillas in der 65. Minute das entscheidende 2:1 und damit der Tor zum Klassenerhalt der Spanien. Kroatien wird 2026 in der Division 2A antreten müssen.



