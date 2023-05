Lesedauer: ca. 1 Minute

NHL-Stürmer Leon Draisaitl wird nicht zur deutschen Nationalmannschaft in Tampere nachreisen. Dies bestätigte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Mittwoch Morgen.

Leon Draisaitl schied in der Nacht von Sonntag auf Montag aus den NHL-Playoffs aus. Die Edmonton Oilers verloren im sechsten Spiel der Western-Conference-Semifinals gegen die Vegas Golden Knights. Der Kölner spielte erneut eine überragende Saison mit insgesamt 92 Spielen und 146 Punkten (65 Tore & 81 Assists). In der regulären Saison führte er Edmonton mit 109 Punkten auf Platz zwei der Western Conference. In 80 Spielen in der regulären Saison durchbrach Draisaitl zum vierten Mal die magische 100 Punkte Schallmauer und stellte mit 128 Punkten eine neue persöhnliche Bestmarke auf. In den Playoffs blieb der 27-Jährige weiter in Top-Form und erzielte in zwölf Spielen dreizehn Tore und fünf Vorlagen.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir haben ein ausführliches Gespräch mit Leon geführt, wofür wir uns bedanken. Zunächst einmal haben wir größten Respekt vor seiner überragenden Leistung bei den Edmonton Oilers, die er über die gesamte NHL-Saison inklusive der intensiven Playoffs gezeigt hat. Nach 92 NHL-Spielen inklusive zweier intensiven Serien braucht er jetzt einfach Zeit, um sich von den Strapazen zu erholen und sich körperlich zu regenerieren. Zumal es auch Exit-Meetings und Medien-Termine mit den Oilers vor Ort gibt. Deshalb ist es in der Kürze der Zeit nicht möglich, seine WM-Teilnahme zu realisieren. Wir haben angesichts seiner Rolle bei den Oilers volles Verständnis gezeigt und wünschen ihm eine gute Erholung nach der Saison.“

Die deutsche Nationalmannschaft hätte die Unterstützung vom NHL-Superstar gut gebrauchen können, denn bisher verlor die Mannschaft von Harold Kreis alle drei Spiele knapp mit einem Tor Unterschied (0:1 gegen Schweden, 3:4 gegen Finnland, 2:3 gegen die USA). Um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, braucht das DEB-Team vier Siege aus den restlichen vier Spielen. Mit Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich stehen allerdings auch leichtere Aufgaben an, als in den Spielen zuvor.

Das Viertelfinale war das Ziel der Mannschaft von Harold Kreis, da man sich direkt für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand qualifizieren möchte. Nach aktuellem Stand sollen dann auch die Spieler aus der National Hockey League erstmals seit 2014 wieder am Turnier teilnehmen. Vielleicht ist Leon Draisaitl ja dann in Mailand dabei.