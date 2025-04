Lesedauer: ca. 1 Minute

Im letzten Jahr hatte Kirgisistan ein Heimspiel, richtete das Eishockey-WM-Turnier der Divison 3A aus, scheiterte aber überraschend an Thailand. Jetzt änderte sich das Gesamtbild. Im türkischen Istanbul holten sich die Kirgisen überlegen den Gesamtsieg und stiegen in die Division 2B auf. Luxemburg dagegen, im letzten Jahr noch Dritter, musste in letzter Sekunde in den sauren Apfel beißen und wird 2026 in der Division 3B antreten müssen.

Die Kirgisen, die ihre stärksten Spieler in Mamed Seifulov, Mikhail Chuvalov sowie den Torhütern Artem Vasilev und Aleksandr Petrov (alle vier spielen bei Ala-Too Dordoi) hatten, starteten mit einem 5:2 gegen Südafrika, hatten beim 6:0 gegen Luxemburg keinerlei Probleme, besiegten Turkmenistan 8:1, gewannen 5:1 gegen Bosnien und konnten sich am Ende mit 3:1 gegen Gastgeber Türkei durchsetzen.

Der zweite Turkmenistan musste gegen die Türken beim 2:1 in die Overtime und so bereits nach dem vierten Spieltag seine Aufstiegshoffnungen begraben. Gastgeber Türkei setzte sich zwar klar mit 7:1 gegen Luxemburg, 7:0 gegen Südafrika und 3:2 gegen Bosnien durch, hatte aber letztendlich keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten.

Spannend war es im Abstiegskampf. Der Tabellenvierte Südafrika unterlag überraschend Luxemburg mit 2:4, gewann aber gegen Bosnien mit 3:2 und unterlagen mit der besten Turnierleistung Turkmenistan 5:6 in der Verlängerung, so dass dieser Zusatzpunkt die Klasse rettete.

Damit standen sich im Abstiegskampf die punktgleichen Teams von Luxemburg und Bosnien im finalen Match gegenüber. Obwohl die Luxemburger mit 1:0 in Führung gingen, kassierten sie drei Gegentore in Folge, trafen zwar zum Anschluss 2:3, um danach mit drei weiteren Gegentoren mit 2:6 zu verlieren.