​Der Auftakt war klasse: Ein mitreißendes und schnelles Spiel gegen die Slowakei, ein 6:4-Sieg gegen einen guten Gegner – und gegen die vielen Fans der „Beinahe-Gastgeber“, schließlich ist Ostrava nicht weit von der Grenze entfernt. Doch tags darauf brannte die Fackel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Tschechien leider nicht mehr ganz so hell. Im Gegenteil. Den USA musste sich das DEB-Team im zweiten Vorrundenspiel mit 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) geschlagen geben.

Und letztlich geht das auch so in Ordnung. Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis hatte immer mal wieder gute Phasen und auch genügend Chancen – doch über weite Strecken gaben die US-Amerikaner den Takt dieses Spiels vor. Bereits die Anfangsphase gehörte dem Team USA, ehe sich das DEB-Team gefunden hatte und die Amerikaner auch ordentlich vom Tor weghielt. Doch einer der Unterschiede diesmal: die Effektivität. Denn in der 13. Minute waren sie dann doch zur Stelle. Michael Kesselring hatte von der blauen Linie abgezogen und Brady Tkaczuk sehenswert abgefälscht. Mit einer sehenswerten Parade im Liegen verhinderte Torhüter Mathias Niederberger gegen Matt Boldy zunächst einen höheren Rückstand (17.), doch nach einer guten Chance aus der Drehung von Tobias Eder traf Kesselring per Konter diesmal selbst zum 2:0 (18.).



Zu Beginn des Mittelabschnitts wurde es etwas wild – vor allem, was das Gestocher vor den Toren anging. Erst versuchten sich die Amerikaner im, nennen wir es, Billardspielen der härteren Art, dann hatten die Deutschen auf der Gegenseite eine ähnliche Gelegenheit. Für US-Torhüter Alex Lyon war dann aber Schluss – verletzt musste er seinen Platz für Trey Augustine räumen (24.). Kurz darauf hatte Yasin Ehliz die Chance zum Anschluss, scheiterte aber mit seinem Alleingang an Augustine (26.). Sechs Minuten später tauchte J.J. Peterka vor dem US-Goalie auf, wurde aber im letzten Moment gestört. Nachdem Johnny Gaudreau im Powerplay auf 3:0 für die USA erhöht hatte (33.), brachten sich die DEB-Spieler auch auf die Anzeigetafel. Im Gedränge brachte Yasin Ehliz die Scheibe zum 1:3 über die Linie. Bitter jedoch: drei Sekunden vor der zweiten Pause traf Luke Hughes zum 4:1 für die USA – und es wurde inzwischen klar, dass dem deutschen Team an diesem Tag ganz offenbar der Zugriff fehlt. Denn in den entscheidenden Szenen waren die US-Amerikaner meist einen Schritt schneller.

Das war auch beim Treffer zum 5:1 im Powerplay so: Die DEB-Spieler hatten die Chance, die Scheibe zu klären, doch die US-Amerikaner eroberten zügig den Puck zurück – und Trevor Zegras traf für sein Team (51.). Michael Eyssimont erhöhte schließlich auf 6:1 (53.).

Das nächste Spiel bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend um 20.20 Uhr gegen Schweden.