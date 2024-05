Lesedauer: ca. 3 Minuten

Hattrick-Schütze Nico Hischier lässt die Schweiz mit dem Siegtor in der Schlussminute über Comeback-Erfolg gegen Österreich jubeln. Schweden feiert 8:0-Kantersieg und Connor Bedard beschert Kanada den zweiten hart umkämpften Sieg. Die Spiele des Sonntags in der Übersicht.

Gruppe A:

Finnland - Großbritannien 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)

Während Finnland beim ersten Spiel (0:1 nach Verlängerung gegen Gastgeber Tschechien) torlos blieb, zeigten sich die Skandinavier beim 8:0-Erfolg gegen Großbritannien torhungrig. Der 20-jährige Youngster Oliver Kapanen avancierte dabei mit einem Hattrick zum Matchwinner. Punktbester Akteur mit vier Vorlagen war Mikael Granlund, Teamkollege des deutschen Nationalspielers Nico Sturm bei den San Jose Sharks. Suomi-Schlussmann Emil Larmi benötige lediglich 14 Paraden für seinen Shutout.

Dänemark - Kanada 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Kanada bleibt auch nach dem 2. Spieltag ungeschlagen. Aber erneut wie beim 4:2 gegen Großbritannien hatten die Ahornblätter mit dem Außenseiter lange Zeit Probleme. Nach 40 Minuten führte der Weltmeister durch Tore von Supertalent Connor Bedard und Dylan Cozens, Teamkollege von JJ Peterka bei den Buffalo Sabres, lediglich mit 2:1. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Dänen markierte Christian Wejse (Bremerhaven) auf Zuspiel des Kölners Frederik Storm. Zu Beginn des Schlussdrittels schnürte Bedard allerdings den zweiten Doppelpack im zweiten Spiel zum 3:1. Mit zwei späten Treffern entschieden Dawson Mercer per Emptynetter (58.) und Pierre-Luc Dubois (60.).

Österreich - Schweiz 5:6 (2:1, 2:3, 1:2)

Einen verrückten Schlagabtausch lieferte sich Österreich und die Schweiz. Zu Beginn des zweiten Drittels erspielten sich die Österreicher eine 3:1-Führung, bevor die Eidgenossen erst in Person von Nico Hischier (New Jersey) auf 2:3 verkürzten und anschließend per Doppelschlag in Überzahl innerhalb von 13 Sekunden die Partie drehten. Doch Lukas Haudum mit seinem zweiten Tor der Partie egalisierte erneut noch vor der zweiten Pause. Im Schlussabschnitt brachte zunächst Hischier die Schweiz wieder in Front, doch Benjamin Baumgartner hatte wieder die passende Antwort parat und stellte auf 5:5. In der Crunchtime wanderte Österreichs Bernd Wolf wegen Haltens auf die Strafbank und die Schweiz ließ sich diese Gelegenheit mit dem fünften Überzahltor des Spiels nicht entgehen. Torschütze war 51 Sekunden vor Ende kein geringer als Nico Hischier, der damit seinen Hattrick komplettierte.

Gruppe B:

Slowakei - Kasachstan 6:2 (3:0, 1:1, 2:0)

Nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland stellte die Slowakei im Spiel gegen Kasachstan beflügelt von den zahlreichen Fans im Rücken früh die Weichen auf Sieg. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 34 Sekunden und einem weiteren Treffer lautete der Spielstand bereits nach dem ersten Durchgang 3:0. Auf den Anschlusstreffer von Alikhan Asetov antworte die Slowakei mit einem verwandelten Penalty von Libor Hudáček zum vorentscheidenden 4:1 bis zur zweiten Pause. Am Ende feierte der Olympia-Dritte einen ungefährdeten Sieg und ist mit Kasachstan nun punktgleich.

Lettland - Frankreich 3:2 n.V. (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Als ein äußerst harter Brocken erwies sich auch Frankreich für die favorisierten Letten, die bereits in der ersten Partie überraschend gegen Polen nur nach Verlängerung gewannen. Nach einem Überzahltor von Stéphane Da Costa im ersten Drittel konnten die Franzosen die knappe 1:0-Führung halten. Doch dann glich Rodrigo Ãbols zunächst aus, bevor Roberts Bukarts eine fünfminütige Überzahl zum 2:1 für Lettland nutzte. Doch die Franzosen gaben nicht auf und belohnten sich in Person von Pierre-Édouard Bellemare (Seattle Kraken) mit dem späten Ausgleich (57.). In der anschließenden Overtime sollte zunächst keinem Team die Entscheidung gelingen, bevor Kaspars Daugavinš (ehemals Iserlohn Roosters) exakt eine Sekunde vor der Schlusssirene doch noch die Lücke zum Siegtor für Lettlands zweiten Overtime-Erfolg fand.

Schweden - Polen 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Einen ungefährdeten Pflichtsieg feierten die Schweden beim 5:1 gegen WM-Rückkehrer Polen. Bereits nach 6:17 Minuten führten die Skandinavier nach Toren von Marcus Johansson (Minnesota) und Lucas Raymond (Teamkollege von Moritz Seider in Detroit) mit 2:0. Für die weiteren Treffer sorgte Doppeltorschütze Erik Karlsson (Pittsburgh) und Andre Burakovsky (Seattle). Mehr als der Anschluss zum zwischenzeitlichen 1:3 war für Polen nicht drin. Zu überlegen präsentierte sich Schweden mit einem Torschussverhältnis von 38:15. Nach dem zweiten Sieg ist Schweden Tabellenführer der Gruppe B.