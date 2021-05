Lesedauer: ca. 1 Minute

​Gerade in der „deutschen“ Gruppe B gab es am Freitag spannende Spiele bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Riga. Am Samstagabend greift die DEB-Auswahl wieder ins WM-Geschehen ein.

Das hat die Schweden mehr Arbeit gekostet als vermutet: Denn beim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) gegen Großbritannien in der Gruppe A ging der krasse Außenseiter in der achten Minute durch Liam Kirk in Führung. Allerdings war das ein kurioser Treffer, denn Brendan Connolly rauschte in den schwedischen Goalie Viktor Fasth. Der Treffer zählte jedoch nach Videobeweis, weil der Brite zuvor von seinem Gegenspieler zu Fall gebracht worden war. Marcus Sörensen glich kurz darauf aus, doch erst im Mitteldrittel ging der Favorit durch Jonathan Pudas in Führung. Mario Kempe machte mit zwei Toren den Sack zu.

Dänemark drehte die Partie gegen Weißrussland nach einem Rückstand nach 40 Minuten und gewann letztlich mit 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). Die Weißrussen lagen zweimal durch Artyom Demkov und Mikhail Stefanovich vorne, doch erst Nicolai Meyer, dann Matthias Asperup glichen für Dänemark aus, ehe den Nordeuropäern durch Mathias From von der Düsseldorfer EG in der 48. Minute die erstmalige Führung gelang. Diese bauten die Dänen durch Markus Lauridsen und Alexander True auf 5:2 aus.

Auch Kanada musste sich in der Gruppe B gewaltig strecken, um Kasachstan mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) zu besiegen. Zwar gingen die Ahornblätter durch Andrew Magiapane und Adam Henrique mit 2:0 in Führung, doch die Kasachen, die aufgrund der nachträglichen Sperre wegen des Fouls an Lukas Reichel auf Verteidiger Ivan Stepanenko verzichten mussten, glichen durch zwei Tore von Nikita Mikhailis aus. Cole Perfetti sorgte für die erneute kanadische Führung. Connor Brown stellte drei Sekunden vor Schluss den Endstand her.

Zwei Kontrahenten der deutschen Mannschaft nahmen sich gegenseitig die Punkte ab. So unterlag Lettland nach wechselnder Führung Norwegen mit 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) nach Penaltyschießen. Die Nordmänner lagen mit 1:0 und 3:2 vorne – zwischendurch lagen die Gastgeber in Front. So trafen Renars Krastenbergs, Ronalds Kenins und Kristians Rubins für Lettland sowie Sondre Olden, Ken Andre Olimb und Emilio Pettersen für Norwegen. Das 3:3 hatte auch nach der Overtime Bestand. Im Schusswettbewerb verwandelte Michael Haga den entscheidenden Versuch für Norwegen.

Am Samstag ist Deutschland wieder an der Reihe: Dann spielt die DEB-Auswahl (19.15 Uhr, Sport1) gegen Finnland. Dominik Kahun hat inzwischen das Training aufgenommen, kann aber erst im Spiel gegen die USA (31. Mai) eingesetzt werden.