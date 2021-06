Lesedauer: ca. 1 Minute

​Erst zweimal gewannen die USA die Eishockey-Weltmeisterschaft – zuletzt 1960, als die WM gleichzeitig das olympische Eishockeyturnier war. Diese Durststrecke geht für die US-Boys weiter. Im Halbfinale der WM 2021 in Riga setzte sich Kanada im nordamerikanischen Duell mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) durch und spielt am Sonntag um 19.15 Uhr um den Titel.

Die US-Amerikaner bestreiten um 14.15 Uhr das Spiel um Bronze. Die jeweiligen Gegner werden im Duell zwischen Deutschland und Finnland ermittelt (heute, 17.15 Uhr, Sport1).

Die Kanadier, die erst dank deutscher Schützenhilfe das Viertelfinale erreicht hatten, gingen nach zwei Minuten durch Brando Pirri in Führung. Knapp drei Minuten vor der ersten Pause glichen die USA duch Colin Blackwell aus. Aus dem Gewühl traf Andrew Magiapane die erneute kanadische Führung (25.), die Adam Henrique in der 33. Minute beinahe ausgebaut hätte. Doch nach einer Coach’s Challenge wurde der Treffer wegen Abseits nicht anerkannt. Durch einen Alleingang zu Beginn des Schlussabschnitt erhöhte Mangiapane dann doch auf 3:1 (41.); doch die US-Amerikaner blieben dran und verkürzten im Nachschuss durch Sasha Chmelevski auf 2:3 (44.). Per Empty-Net-Goal machte Justin Danforth alles klar (60.).