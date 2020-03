Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eine Überraschung ist es freilich nicht mehr, nun aber Gewissheit: Die Eishockey-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in der Schweiz hätte stattfinden sollen, ist abgesagt. Angesichts der Coronakrise hat die International Icehockey Federation das Turnier am heutigen Samstag vom Spielplan gestrichen. Zuvor waren schon zahlreiche andere WM-Turniere diverser Alters- und Spielklassen abgesagt worden.

Seit 1947 hatte die Eishockey-WM so gut wie in jedem Jahr stattgefunden. 1948, 1952, 1956, 1960, 1964 und 1968 war das olympische Turnier gleichzeitig die Weltmeisterschaft; nur in den Jahren 1980, 1984 und 1988 pausierte der WM-Turnus planmäßig aufgrund der Olympischen Spiele im gleichen Jahr. Davon rückte man in den 90er-Jahren wieder ab, sodass es in olympischen Jahren fortan zwei große internationale Turniere gab. Seit 1947 gab es also in jedem Jahr mindestens ein großes internationales Eishockey-Turnier.

IIHF-Präsident René Fasel erklärte in seinem Statement, dass der Weltverband alles tun müsse, um sich am Kampf gegen das globale Problem Coronavirus zu beteiligen. Unklar ist noch, ob die Schweiz anstelle von 2020 ein WM-Turnier ausrichten kann. Allerdings sind alle WM-Turniere bis 2025 bereits vergeben.

„Das ist ein harte Realität für die internationale Eishockey-Familie, aber eine, die wir akzeptieren müssen“, sagte Fasel in der Erklärung der IIHF.