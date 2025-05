Entscheidung in der Division 1A

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Ukraine stellte am Ende die beiden Scorerkönige und hatte den besten Torhüter aller Teilnehmer. Beides Zutaten für einen Aufstieg und doch standen am Turnierende der WM-Division 1A zwei andere Teams an der Spitze. Großbritannien machte seinem Ruf als Fahrstuhlteam alle Ehre, holte sich den Titel und steigt wieder in die Top-Liga auf. Zweiter Aufsteiger ist Italien. Die Italiener schafften nach drei Jahren Zweitklassigkeit wieder den Sprung nach oben.

Das Turnier, das im rumänischen Sfantu stattfand, sah die Briten sofort hellwach. Mit 4:3 blieben sie gegen die Ukraine siegreich, gewannen danach gegen die Gastgeber mit 2:1 nach Verlängerung, blieben auch gegen Japan beim 5:4 glücklicher Sieger. Nach dem 5:1 gegen Italien war der Aufstieg bereits klar. Das hielt die Briten jedoch nicht davon ab, auch gegen Polen mit 3:0 zu gewinnen. Bemerkenswert, dass 20 der 23 Spieler in der heimischen EIHL aktiv sind. Kapitän war Liam Kirk, der in der letzten Spielzeit mit den Eisbären Berlin Deutscher Meister wurde und scheinbar das Siegergen mit in die Nationalmannschaft brachte.

Mitaufsteiger Italien, das mit dem Schwenninger Thomas Larkin als Kapitän antrat, machte es dagegen spannender für seine Fans. Nach dem 4:1 zum Auftakt gegen Japan folgte ein 2:3 gegen die Ukraine nach Verlängerung, das auch höher hätte ausfallen können. Das brachte die Italiener wieder in die Spur. In Spiel drei gab es ein 4:1 gegen Polen, danach ein 1:5 gegen die Briten und ein klares 7:1 gegen Rumänien. Die Ukraine dagegen verspielte ihre Chancen bereits zum Auftakt gegen Großbritannien und auch der Erfolg gegen Italien in der Overtime brachte nicht die notwendigen Punkte. Zwar holten die Ukrainer beim 4:0 gegen Rumänien drei Punkte, aber es folgte ein verdientes 2:3 gegen Japan. Immerhin stellten die Osteuropäer mit Andrej Deniskin (KH Torun/Polen) und Viktor Zakharow (Sokil Kiew) die beiden Topscorer. Außerdem konnte sich Keeper Bogdan Dyachenko (Sokil Kiew) den Titel als bester Torhüter sichern.

Platz vier sicherte sich Japan mit sieben Punkten vor Polen, das mit sechs Punkten Platz fünf erreichte und deutlich vor den Gastgebern ins Ziel kam. Rumänien dagegen kam trotz des Heimvorteils nie im Turnier richtig an, und am Ende stand lediglich ein Punktgewinn nach Verlängerung zu Buche. Somit müssen die Rumänien 2026 in der Division 1B antreten.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅