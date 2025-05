Lesedauer: ca. 1 Minute

Um den neuen Titelträger in der WM-Division 2B zu küren, mussten die Teilnehmer weit reisen. Genau um die 15.000 Kilometer, denn das Turnier fand auf der neuseeländischen Südinsel statt, dort, wo unter anderem die Trilogie des „Herrn der Ringe“ gedreht wurde.

Von der Kulisse motiviert wurde Gastgeber Neuseeland, der am Ende auf Rang drei ins Ziel kam, mit dem Titel jedoch nichts am Hut hatte. Turnierfavorit war Georgien, das seine größten Probleme ausgerechnet mit dem internationalen Nobody Bulgarien hatte.

Es war schon verrückt. Gleich am ersten Spieltag trafen Georgien und der letztlich härteste Verfolger Island aufeinander und dabei siegte der Favorit deutlich und hochverdient mit 4:0. Es folgte ein klares 5:0 gegen Gastgeber Neuseeland, wobei das Ergebnis zu hoch ausfiel. Völlig überraschend fiel dann der dritte Spieltag aus. Die Georgier bekamen ausgerechnet mit Bulgarien riesige Probleme. Obwohl das Schussverhältnis 55:28 klar für Georgien sprach, zeigten sich die Bulgarien extrem effektiv und rangen dem Favoriten nach 60 Minuten ein 7:7 ab. Erst in der 64. Minute gelang Boris Kochkin (von den Grey Wolfes Tiflis) das Siegtor für Georgien. Dieser Warnschuss ließ die Georgier in der Abwehrarbeit wieder ernst werden und so ließen sie beim 3:1 gegen Taiwan und dem 15:1 gegen Thailand nichts mehr anbrennen.

Wie nahe Island am Gruppensieg dran war, zeigte sich für die Nordeuropäer im Verlaufe des Turnieres. Nach der Auftaktniederlage folgte ein 8:4 gegen Bulgarien, ein 2:1 gegen Taiwan, ein 6:3 gegen Thailand und am Ende gar ein starkes 5:1 gegen Neuseeland.

Gastgeber Neuseeland verlor gegen die Topteams, gewann aber immerhin mit 3:1 vor 700 Zuschauern gegen Taiwan. Es folgte ein 7:1 gegen Thailand und ein 3:2 gegen Bulgarien, das den dritten Platz sicherte. Bulgarien konnte Platz vier nach dem 5:4 nach Overtime gegen Taiwan holen. Im Abstiegsduell standen die beiden südostasiatischen Tigerstaaten Taiwan und Thailand schon am zweiten Spieltag gegenüber, und hier setzte sich Taiwan mit 7:3 (59:21 Torschüsse) gegen den Aufsteiger überlegen durch. Den Assist zum 1:0 für Taiwan gab dabei Chi Kai-Yuan, der mit 15 Jahren jüngste Turnierteilnehmer. Scorerkönig wurde der Bulgare Daniel Dilkov (Irbis Skate Sofia) mit 14 Punkten (13 Assists) vor dem Georgier Makar Nikishanin (Bakurianis Mimino) mit zwölf Punkten.

Torwart des Turnieres wurde der Neuseeländer Csaba Kercso-Magos (West Auckland Admirals) mit einer Fangquote von 94,9 Prozent. Auch Deutschland war bei diesem Turnier in Form des isländischen Keepers Helge Ivarsson vertreten, der zurzeit beim Regionalligisten Eppelheim unter Vertrag steht. Ivarsson glänzte in Dunedin mit 92 Prozent Fangquote.



