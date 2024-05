Lesedauer: ca. 2 Minuten

Was für ein Befreiungsschlag für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft: Nach den klaren Niederlagen gegen USA und Schweden spielte das DEB-Team wie entfesselt und besiegte die zuvor ungeschlagenen Letten völlig verdient mit 8:1 (2:0, 5:1, 1:0).

Nach der 1:6- Niederlage gegen Schweden kam die deutsche Mannschaft mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und übernahm gegen das bis dato ungeschlagene Lettland sofort die Spielkontrolle. Das DEB-Team brachte seine Stärken Schnelligkeit, Physis und Zug zum Tor in die Partie und beschäftigte so die Letten in der eigenen Zone. In der sechsten Minute belohnte sich das deutsche Team - der nach einer Verletzung zuvor schmerzlich vermisste Nico Sturm blockte einen Klärungsversuch an der Bande, Lukas Kälble zog direkt von der blauen Linie ab und Dominik Kahun brachte den zweiten Abpraller zum 1:0 im Kasten unter. Deutschland machte weiter Druck, die Letten kamen nur zu wenigen Entlastungsangriffen, die DEB-Schlussmann Philipp Grubauer alle entschärfte. Dann war Sturm (12.) alleine auf und davon, scheitere jedoch am gut reagierenden Bremerhavener Goalie Kristers Gudlevskis. Dann wanderte Fabio Wagner wegen Stockhaltens auf die Strafbank, doch Deutschland überstand die Unterzahl souverän. Kurze Zeit später durfte auch der DEB erstmals im Powerplay ran und machte es besser. Nico Sturm gewann die Scheibe, Abwehrspieler Kai Wissmann (19.) nahm diese mit viel Schwung aus der eigenen Zone auf, spielte die lettische Abwehr schwindelig, bevor er den Puck zur 2:0-Pausenführung versenkte.

Gleich zu Beginn des zweiten Drittels machte Deutschland genau da weiter, wo es im ersten Abschnitt aufgehört hatte. Nach nur 48 Sekunden verwandelte Leo Pföderl einen 3-gegen-2-Konter zum 3:0, bevor Parker Toumie keine zwei Minuten später auf 4:0 erhöhte. Im Anschluss nahm Lettland eine Auszeit und kurz darauf musste Gudlevskis sein Tor für NHL-Torhüter Elvis Merzlikins räumen. Aber auch der Torhüter der Columbus Blue Jackets konnte den Letten keine Sicherheit verleihen. In Überzahl spielte Lukas Reichel einen Pass auf JJ Peterka der zum 5:0 einnetzte. Die undisziplinierten Letten leisteten sich zwei weitere Strafen kurz hintereinander und ermöglichten Deutschland eine 5-gegen-3-Überzahl, die Marc Michaelis zum 6:0 nutzte. Noch vor dem zweiten Pausentee markierte JJ Peterka mit seinem zweiten Treffer der Partie das 7:0, bevor Markuss Komuls Lettland erstmals auf die Anzeigetafeln brachte.

Im Schlussabschnitt hielt die deutsche Mannschaft die Spannung weiter hoch und Lettland konzernierte sich darauf, dass die Niederlage nicht zweistellig wurde. Dennoch belohnte Nico Sturm seine starke Leistung bei seinem Comeback mit dem ersten Turniertreffer zum 8:1, der letztlich auch der Schlusspunkt sein sollte. Ein weiteres Tor wurde Lettland nach Videobeweis aberkannt, da zuvor eine Abseitsstellung vorausgegangen war. Somit feiert Deutschland im vierten Spiel den zweiten Sieg bei der Eishockey-WM in Tschechien und klettert vorübergehend auf Platz drei der Gruppe B. Es war der höchste Sieg Deutschlands bei einer Weltmeisterschaft seit 2002, als man Japan mit 9:2 besiegte.