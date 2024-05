Lesedauer: ca. 2 Minuten

Gastgeber Tschechien, Weltmeister Kanada, Schweden und die Schweiz stehen nach ihren Siegen im Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft.

Kanada – Slowakei 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Weltmeister Kanada zog mit einem souveränen Sieg gegen die Slowakei ins Halbfinale ein. Bereits nach 255 Sekunden lag der Puck zweimal im Tor des slowakischen Torhüters Samuel Hlavaj. Jared McCann und Pierre-Luc Dubois ließen die Ahornblätter jubeln. In der achten Minute brachte Peter Cehlárik die Slowakei vor 17.275 Zuschauern in Prag heran. Diesen Schwung nahmen sie vor stimmungsvoller Kulisse mit und hatten Chancen zum Ausgleich. Nick Paul nutzte seine Gelegenheit zum 3:1. Im letzten Drittel wuchs der Vorsprung innerhalb von 20 Sekunden durch die Tore von Dylan Guenther und Brandon Tanev auf 5:1 an. Die Treffer von Milos Kelemen und Marek Hrivik ließen nochmal Hoffnung aufkommen, schließlich verspielte Kanada in der Vorrunde einen 6:1 Vorsprung gegen Österreich. Doch an diesem Nachmittag blieb dieses Wunder aus. Nick Paul traf mit einem kuriosen Lupfer von der Mittellinie zum Schlusspunkt ins leere Tor.

Tore: 1:0 (2:45) Jared McCann (Colton Parayko), 2:0 (4:15) Pierre-Luc Dubois (Bowen Byram, John Tavares), 2:1 (7:56) Peter Cehlárik (Juraj Slafkovsky), 3:1 (23:48) Nick Paul (Connor Bedard, Dylan Guenther), 4:1 (46:20) Dylan Guenther (Nick Paul, Brandon Hagel), 5:1 (46:40) Brandon Tanev (Damon Severson, Dawson Mercer), 5:2 (47:08) Milos Kelemen (Pavol Regenda), 5:3 (56:57) Marek Hrivik (Libor Hudácek, Simon Nemec), 6:3 (59:10) Nick Paul (ENG),

Schweden – Finnland 2:1 (0:0, 0:0, 1:1,1:0) n.V.

Im skandinavischen Duell zwischen dem Gruppensieger der Gruppe B Schweden und dem Tabellenvierten der Gruppe A aus Finnland fielen 56 Minuten keine Tore. Zwar dominierte die Tre Kronor das Geschehen über weite Strecken, verzweifelte aber zunehmend an der starken finnischen Defensive um Emil Larmi, der bei zwei von drei Vorrundensiegen im Tor der Finnen stand. Der Handgelenkschuss von Ramus Dahlin reichte am Ende nicht, da Hannes Björninen das Ergebnis 58 Sekunden vor dem Ende egalisierte und das Spiel in eine zehnminütige Verlängerung schickte. In dieser entschied eine 4-gegen-3 Überzahl. Durch das Tor von Joel Eriksson Ek zieht Schweden nach dem Titel im Jahr 2018 mal wieder in ein WM-Halbfinale ein.

Tore: 1:0 (55:02) Rasmus Dahlin (Isac Lundeström), 1:1 (59:02) Hannes Björninen (Valtteri Puustinen, Mikko Lehtonen), 2:1 (65:54) Joel Eriksson Ek (Victor Hedman, Rasmus Dahlin)

USA – Tschechien 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Weiter auf den dritten und nächsten Weltmeistertitel seit 1960 wartet die USA nach der Niederlage gegen Gastgeber Tschechien. Im Hexenkessel von Prag dauerte es bis zur 27. Minute bis Pavel Zacha in Überzahl den zusätzlichen Platz auf dem Eis ausnutzte und das einzige Tor der Begegnung erzielte. Der tschechische Torhüter Lukás Dostál wehrte alle 36 Schüsse ab und sicherte sich nach dem Eröffnungsspiel gegen Finnland seinen zweiten Turnier-Shutout.

Tore: 0:1 (26:39) Pavel Zacha (David Spacek, Roman Cervenka),

Schweiz – Deutschland 3:1 (2:0, 0:1, 0:0)

DEB-Team scheitert im Viertelfinale knapp an der Schweiz

Tore: 1:0 (7:22) Christoph Bertschy (SH1), 2:0 (16:28) Nico Hischier (Jonas Siegenthaler, Kevin Fiala), 2:1 (31:33) Dominik Kahun (Wojtek Stachowiak, PP1), 3:1 (59:02) Christoph Bertschy (Calvin Thürkauf, Jonas Siegenthaler, PP1)

Halbfinale:



Samstag, 25. Mai, 14:20 Uhr - Schweden-Tschechien



Samstag, 25. Mai, 18:20 Uhr - Kanada - Schweiz