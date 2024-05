Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Eishockey-Weltmeisterschaft wurde am Freitag eröffnet. Dabei sicherte sich der Gastgeber aus Tschechien mit einem 1:0 nach Penaltyschießen den ersten Sieg. Das Topspiel in der anderen Gruppe ging mit einem 5:2-Sieg gegen die USA an die schwedische Mannschaft.

Gruppe A

Schweiz – Norwegen 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Mit ihrem hochkarätigen NHL-Duo Nino Niederreiter von den Winnipeg Jets und Roman Josi von den Nashville Predators startete die Schweizer Nationalmannschaft mit einer souveränen Leistung gegen Norwegen ins Turnier. 40:15 Torschüsse standen dabei in der Statistik. Nach einem 1:1 im Auftaktdrittel zogen die Eidgenossen mit drei Toren im zweiten Drittel davon. Romain Loeffel, Sven Senteler und Tristan Scherwey trugen sich in die Torschützenliste ein. Das fünfte Tor fiel in Überzahl durch Topstar Nino Niederreiter. Auf Seiten der Skandinavier war der Bremerhavener Markus Vikingstad und Youngster Michael Brandsegg-Nygard erfolgreich.

Tore: 1:0 (11:04) Sven Andrighetto (Nino Niederreiter, Romain Loeffel), 1:1 (14:53) Markus Vikingstad (Patrick Thoresen, Johannes Johannesen), 2:1 (24:12) Romain Loeffel (Jonas Siegenthaler, Ken Jäger), 3:1 (28:09) Sven Senteler (Roman Josi, Dario Simion), 4:1 (33:30) Tristan Scherwey (Gaeten Haas), 5:1 (51:56) Nino Niederreiter (Andres Ambühl, Philipp Kurashev, PP1), 5:2 (58:56) Michael Brandsegg-Nygard (Patrick Thoresen, Mats Zuccarello)

Tschechien – Finnland 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)n. P.

In einem stimmungsvollen Duell in Prag begegneten sich der Gastgeber aus Tschechien und die finnische Nationalmannschaft. Dabei dominierten zunächst die Tschechen das Spiel. 10:1 Torschüssen standen nach dem ersten Drittel zu Buche. Ein Treffer von Ondrej Palát gegen Ende des zweiten Drittels wurde wegen Torhüterbehinderung nicht gegeben. Da Finnland am Ende in Überzahl näher am Siegtreffer war, wurde das Spiel verdientermaßen verlängert. Roman Cervenka besorgte mit dem vierten Penalty die Entscheidung und ließ die heimischen Fans jubeln.

Tore: 1:0 (65:00) Roman Cervenka (PEN)

Gruppe B

Schweden – USA 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Im Abendspiel der Gruppe B trafen mit Schweden und den USA zwei Favoriten auf den Titel aufeinander. Bei den letzten Turnieren scheiterten die Schweden frühzeitig. Gegen den Viertplatzierten der letztjährigen Weltmeisterschaften erwischten sie den besseren Start. Bei angezeigter Strafe zog Joel Eriksson Ek ab und ließ Torhüter Alex Lyon keine Chance. Per Handgelenksschuss erhöhte Lucas Raymond, der Teamkollege von Moritz Seider bei den Detroit Red Wings, in der 24. Minute auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Zach Werenski stellte Marcus Johansson den 2-Tore-Abstand wieder her. Obwohl Brock Nelson den Abstand nochmal verringerte, reichte es am Ende nicht mehr zu einem Punktgewinn. Die Verteidigung um Torhüter Filip Gustavsson hielt dem Druck stand. Viktor Hedman und Eriksson Ek mit seinem zweiten Treffer trafen am Ende noch ins leere Tor der USA.

Tore: 1:0 (8:20) Joel Eriksson Ek (Tim Heed, Marcus Johansson), 2:0 (23:45) Lucas Raymond (Victor Hedman, Joel Eriksson Ek), 2:1 (32:32) Zach Werenski (Seth Jones, Matthew Boldy), 3:1 (36:39) Marcus Johansson (Pontus Holmberg), 3:2 (43:43) Brock Nelson (Johnny Gaudreau, Alex Vlasic), 4:2 (59:01) Viktor Hedman (Pontus Holmberg ENG), 5:2 (59:54) Joel Eriksson Ek (ENG)

Slowakei – Deutschland 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)



DEB-Team meistert Auftakthürde (hockeyweb.de)



Tore: 0:1 (29:46) Dominik Kahun (Yasin Ehliz, Leo Pföderl, PP2), 0:2 (32:31) Jonas Müller (Marc Michaelis, Parker Tuomie, PP1), 1:2 (36:06) Marek Hrivik (Peter Cehlárik, Juraj Slafkovsky), 2:2 (38:09) Martin Fehérváry (Martin Pospisil), 2:3 (39:31) Lukas Kälble, 2:4 (44:27) Marc Michaelis (Leo Pföderl, Yasin Ehliz), 3:4 Libor Hudácek (Juraj Slafkovsky, Marek Hrivik), 3:5 (56:02) Leo Pföderl (Yasin Ehliz, Jonas Müller), 3:6 (58:55) Tobias Eder (ENG), 4:6 (59:45) Matús Sukel (Milos Kelemen, Pavol Regenda)

Spielplan Samstag 11. Mai 2024:

Gruppe A (Prag):

12:20 Uhr: Großbritannien – Kanada

16:20 Uhr: Österreich – Dänemark

20:20 Uhr: Norwegen –Tschechien

Gruppe B (Ostrava):

12:20 Uhr: Frankreich – Kasachstan

16:20 Uhr: Polen – Lettland

20:20 Uhr: USA - Deutschland