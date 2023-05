Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Diese Weltmeisterschaft zeigt deutlich, dass sich die Teams in der Top-Division weiterhin angeglichen haben und somit tägliche Überraschungen möglich sind. In der Gruppe A besetzt gerade Dänemark diese Rolle. Unser kleines Nachbarland steht auf Rang zwei, ist voll auf Viertelfinalkurs, während Titelverteidiger und Gastgeber Finnland nach zwei Niederlagen sich auf Rang fünf, knapp hinter Frankreich wiederfindet.

In der Gruppe B wiederum demonstrieren die Schweizer, wie stark sie in der Defensive sind, haben in 180 Minuten noch kein Gegentor bekommen, stellen mit Robert Mayer und Leonardo Genoni die besten Torhüter mit 100 Prozent Fangquote. Immerhin folgen dahinter Kanada und Tschechien. Der zweite Gastgeber Lettland überraschte gestern mit dem Erfolg gegen Tschechien und steht aktuell auf Platz sechs.



Morgen (17. Mai) stehen vier Spiele auf dem Programm, wobei drei einen klaren Favoriten aufweisen. Dies wären die USA gegen Österreich, Finnland gegen Frankreich und Kanada gegen Kasachstan. Lediglich bei der Partie Lettland gegen Norwegen steht der Favorit nicht fest.

Gruppe A

Dänemark – Österreich 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Die bisherige Überraschungsmannschaft dieser Weltmeisterschaft bleibt auf der Überholspur. Dänemark zeigte sich von hartnäckigen Österreichern unbeeindruckt, spielte zwei Drittel geduldig und hatte schließlich auch bei den Toren etwas Glück. Österreich machte es durch Schneider im letzten Drittel noch einmal spannend, aber individuelle Stärken brachte den Dänen schließlich die drei Punkte. Herausragend bei der dänischen Mannschaft Niklas Andersen mit drei Scorerpunkten sowie Mikkel Aagard und Jesper Jensen Aabo mit je zwei Punkten. Bei Österreich zeigte Peter Schneider die stärkste Leistung.

Tore: 1:0 (09:32) Nikolaj Ehlers (Jensen, Lauridsen), 1:1 (27:15) Thomas Raffl (Schneider, Heinrich 5-4), 2:1 (33:27) Niklas Andersen (Aagard), 3:1 (46:37) Jesper Jensen Aabo (Andersen, Aagard), 3:2 (48:40) Peter Schneider (Rossi, Maier), 4:2 (51:46) Nicklas Jensen (Lauridsen), 5:2 (53:00) Matias Lassen (Andersen), 6:2 (57:03) Patrick Russell (Ehlers)

Frankreich – Ungarn 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.

Eine Überraschung brachten die Ungarn zustande. Gegen die leicht favorisierten Franzosen gelang den Ungarn ein 3:2 in der Overtime, obwohl sie während der Spielzeit zweimal zurückgelegen hatten. Auch das Schussverhältnis (28:21) sprach am Ende für die Franzosen, die sich dafür aber nicht viel kaufen konnten. Immerhin überholten die Franzosen mit dem Punktgewinn Gastgeber Finnland, stehen aktuell in der Gruppe A auf Rang vier. Ungarn verbesserte sich damit auf Platz sechs und verwies Deutschland auf den letzten Platz.

Tore: 1:0 (16:28) Charles Bertrand (Gallet, Rech 5-4), 1:1 (19:39) Bence Stipsicz (Sebok, Hari), 2:1 (29:31) Louis Boudon (Bertrand, Bozon), 2:2 (33:03) Vilmos Gallo (Sebok, Kiss), 2:3 (61:22) Istvan Bartalis (Erdely, Horvath)

Gruppe B

Slowenien – Norwegen 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Ein verdienter Erfolg der Norweger, der jedoch stellenweise am seidenen Faden hing. Die Nordeuropäer waren über die gesamte Spielzeit die etwas bessere Mannschaft, kamen am Ende auf 29:18 Torschüsse. Bei Norwegen zeigte die gesamte Mannschaft eine starke Leistung, bei den Slowenen enttäuschten die Angreifer, bester Spieler von ihnen war Keeper Gasper Kroselj mit 96 Prozent Fangquote.

Tor: 0:1 (14:05) Thomas Berg-Paulsen (Johannesen, Olsen)

Schweiz – Kasachstan 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Auch nach 180 Minuten sind die Schweizer noch ohne Gegentor, haben somit alle drei Spiele bisher klar gewonnen und stehen somit zu Recht auf Rang eins. Auch die Kasachen hatten gegen die Eidgenossen keine Chance, konnten froh sein, dass es bei einem Schussverhältnis von 13:36 nur 0:5 ausging. Punktstärkste Spieler bei der Schweiz waren Damien Riat und Fabrice Herzog, bei den Kasachen überzeugte die kämpferische Leistung und Torhüter Andrej Shukov, der eine höhere Niederlage des Teams aus Fernost verhinderte.

Tore: 1:0 (04:48) Tobias Geisser (Haas, Miranda), 2:0 (27:34) Fabrice Herzog (Fora, Riat), 3:0 (30:59) Damien Riat (Richard, Herzog), 4:0 (40:44) Nino Niederreiter (Malgin, Kukan 5-4), 5:0 (49:31) Romain Loeffel (Senteler).