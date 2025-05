Lesedauer: ca. 1 Minute

NEObet bietet allen Neukunden für das Spiel der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Ungarn erhöhte Quoten an.

Am Samstag, den 10. Mai 2025, startet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft mit dem Auftaktspiel gegen Ungarn. Die Partie der Gruppe B findet um 16:20 Uhr in der Jyske Bank Boxen in Herning, Dänemark, statt. Für das DEB-Team ist es der erste Schritt auf dem Weg zum erhofften Viertelfinaleinzug.

Deutschland geht als klarer Favorit in dieses Auftaktspiel. Die Mannschaft ist trotz einiger Ausfälle gut aufgestellt und sollte gegen den Aufsteiger Ungarn keine Probleme haben.

Passend zu diesem Spiel bietet NEObet ein besonderes Angebot für alle Neukunden: Die Quote für einen Sieg von Deutschland wurde um 500 % von 1,08 auf 6,45 erhöht. Der maximale Einsatz für dieses Angebot beträgt 10 €.

So funktioniert der Quotenboost:

Melde dich sicher & einfach bei NEObet an - jetzt auch mit Login via Apple-ID. Zahle bequem mit PayPal, ApplePay oder GooglePay ein. Aktivierung des Quotenboosts im Bereich "Meine Boni". Platzierung einer Wette auf den Sieg von Deutschland.

Gewinnt Köln das Spiel, wird der Gewinn entsprechend der erhöhten Quote ausgezahlt. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind direkt bei NEObet einsehbar.

