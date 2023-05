Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Nationalmannschaft darf sich im vorletzten Vorrundenspiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tampere über den dritten Sieg in Folge freuen. Das Team um Bundestrainer Harold Kreis gewinnt deutlich mit 7:2 (1:0, 3:0, 3:2) gegen die Mannschaft aus Ungarn.

Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Wojciech Stachowiak (8.), Moritz Seider (36.), Nico Sturm (36./ 38.), JJ Peterka (43.), Dominik Kahun (51.) und Jonas Müller (59.). Am Dienstag, 23. Mai 2023, bestreitet die deutsche Mannschaft ihr letztes Vorrundenspiel. Spielbeginn gegen Frankreich ist um 11.20 Uhr deutscher Zeit.



Einer der Matchwinner für die DEB-Auswahl war einmal mehr Nico Sturm, der zwei Tore erzielte und aktuell zweitbester Torschütze des Turniers ist. Ebenfalls stark: J.J. Peterka, der vier Punkte für sich verbuchen konnte.

Bundestrainer Harold Kreis: „Mit dem Ergebnis 7:2 sind wir natürlich zufrieden. Im zweiten Drittel sind wir durch die Strafzeiten etwas aus dem Spiel gekommen, die Ungarn haben es verstanden uns ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das Unterzahlspiel haben wir dann hervorragend gelöst, das hat uns wieder in unseren Fokus zurückgebracht. Anschließend haben wir relativ schnell drei Tore gemacht und somit konnten wir dann beruhigt unser Spiel wieder durchziehen.“

Verteidiger Moritz Seider: „Schon im ersten Drittel haben wir sehr viel in die Partie investiert und einige Chancen herausgespielt. Natürlich war es auch immer ein abwartendes Spiel, weil sich Ungarn viel hinten reingestellt hat. Unser fünf gegen drei Unterzahlspiel hat dann nochmal Schwung in unser Spiel gebracht, die Jungs haben ein super Penalty-Killing gezeigt und nicht viel zugelassen. Am Ende haben wir es dann noch souverän runtergespielt.“

Stürmer Nico Sturm: „Die Punkte heute waren wichtig, so wie alle Punkte. Ungarn war ein Gegner, der gegen den Abstieg kämpft, da muss man aufpassen, dass man so eine Partie nicht mal schnell verliert. Gerade in der Mitte des Spiels, als wir in doppelter Unterzahl waren, musste man schauen, dass Ungarn nicht zu sehr ins Spiel findet. Wir sind unserem System aber auch heute größtenteils treu geblieben und dafür wurden wir wieder belohnt.“