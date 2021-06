Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach den Abendspielen des Viertelfinaltags stehen die Halbfinalpaarungen für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Riga fest: Deutschland bekommt es am Samstag um 17.15 Uhr mit Finnland zu tun. Und die USA treffen um 13.15 Uhr auf Kanada. Damit haben sich im Viertelfinale ausnahmslos die Mannschaften der Vorrunden-Gruppe B durchgesetzt.

Eine klare Sache war das Duell zwischen den USA und der Slowakei. Die US-Amerikaner, die bislang ein sehr starkes Turnier spielen, setzten sich souverän mit 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) durch. Dem Team von der Hohen Tatra gelang nur der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Peter Cehlarik. Die Tore für die USA markierten Conor Garland, Colin Blackwell (je 2), Brian Boyle und Sasha Chmelevsky.

Deutlicher knapper verliefen die beiden Abendspiele im Viertelfinale: So lieferten sich das Team des Russischen Olympischen Komitees und Kanada ein umkämpftes Spiel, das mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung an die Ahornblätter ging. Erst in der 35. Minute gelang Yevgeni Timkin der Führungstreffer für die Russen. Doch Kanada kam zurück: In Überzahl hatte Connor Brown das Auge für Adam Henrique, der aus kurzer Entfernung zum 1:1 traf (46.). In der Overtime machte Andrew Mangiapane den Sack für Kanada zu (63.).

Ähnlich lang dauerte es auch im Spiel zwischen Finnland und Tschechien, ehe der erste Treffer fiel. In der 33. Minute war es so weit: Jere Innala traf zur finnischen Führung – und dabei blieb es, sodass Finnland mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gewann.

Damit stehen die Platzierungen ab Rang 5 fest:

5. Russisches Olympisches Komitee, 6. Schweiz, 7. Tschechien, 8. Slowakei, 9. Schweden, 10. Kasachstan, 11. Lettland, 12. Dänemark, 13. Norwegen, 14. Großbritannien, 15. Weißrussland, 16. Italien.