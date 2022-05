Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft könnte etwas Außergewöhnliches bei der Weltmeisterschaft 2022 in Finnland gelingen. Am Dienstagmorgen (11.20 Uhr, deutsche Zeit) trifft die DEB-Auswahl auf die Schweiz – was diesmal mehr ist als ein prestigeträchtiges Duell. Es geht um den Gruppensieg in der Gruppe A.

Für Platz eines kommen nur noch die beiden Nachbarländer in Betracht – was an einem nicht minder ungewöhnlichen Ergebnis liegt. Denn am Montag besiegt Dänemark die hoch favorisierten Kanadier mit 3:2 – etwas, das 73 Jahre lang (!) nicht mehr passiert ist. Vor dem letzten Spieltag stehen die „Eisgenossen“ mit 18 Punkten, also der vollen Ausbeute, auf Rang eins. Deutschland folgt mit 15 Punkten direkt dahinter. Dänemark und Kanada sind mit zwölf Zählern punktgleich. Gewinnt das DEB-Team nach regulärer Spielzeit, ist das Team von Toni Söderholm punktgleich mit der Schweiz und aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs Erster. Bei einer Niederlage könnten die Deutschen aber noch Rang zwei verlieren, sodass ein Viertelfinalduell mit den als Turnierfavoriten geltenden Schweden oder Finnen droht.

Seit Montag stehen auch die beiden Absteiger fest: In der „deutschen“ Gruppe besiegte Kasachstan die Mannschaft aus Italien mit 5:2 im direkten Duell, sodass die Italiener absteigen müssen. Großbritannien führte in der Gruppe B bereits mit 2:0 und 3:1 gegen Österreich, verlor aber noch mit 3:5. Daher geht es auch für die Briten runter in die Division 1A. Als Aufsteiger in die Top-Division stehen bereits Slowenien und Ungarn fest.