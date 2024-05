So läuft der Tag bei der WM in Tschechien

Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Heute Abend geht es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2024 in Tschechien wieder zur Sache. Und auch der dritte Gegner hat es in sich: der elfmalige Weltmeister Schweden. Alle Spiele des WM-Turniers sind live auf Hockeyweb-Partner Sportdeutschland.TV zu sehen. Mit dem Rabattcode [HOCKEYWEB5] können 5€ auf den Turnierpass gespart werden!

Bereits am Nachmittag (16.20 Uhr) stehen sich die USA und die Slowakei gegenüber Sportdeutschland-Reporter Christoph Fetzer sagt zu diesem Spiel: „Die USA haben beim 6:1 gegen Deutschland gezeigt, welch starke Mannschaft sie haben. Bewegliche, torgefährliche Verteidiger, große, kräftige Stürmer, die schwer aus der gefährlichen Zone vor dem Tor zu verdrängen sind und dazu noch eine große Portion Skill haben. Nach der deutlichen 2:5-Niederlage gegen Schweden scheinen die USA jetzt im Turnier angekommen zu sein. Gleiches gilt für die Slowakei, die sich mit einem 6.2 gegen Kasachstan für die Auftaktniederlage gegen Deutschland rehabilitiert hat. Augen auf die NHLer Juraj Slafkovsky, Tomas Tatar und Simon Nemec!“



EXKLUSIV für Hockeyweb Leser:

10€ FreeBet auf die Eishockey WM bei bwin.

Abends ist dann die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis im Einsatz. Zum Spiel gegen Schweden sagt Sportdeutschland-Reporter Tobi Fischbeck: „Ein dickes Brett hat die deutsche Mannschaft gegen Schweden zu bohren. Tre Kronor beeindruckte zunächst mit dem klaren Sieg gegen die USA. Gestern siegte man 5:1 gegen Polen. Das kann ein Vorteil für Deutschland sein, weil man ausgeruhter ins Spiel gehen kann. Bei Deutschland überzeugten bislang Leo Pföderl und Yasin Ehliz mit jeweils vier Punkten, sowie die beiden Torhüter. Auch den beiden Schweden Marcus Johansson und Victor Hedman glückten bislang vier Punkte. Auf sie müssen die Deutschen besonders aufpassen.“

Zeitgleich sind in Prag die „Eisgenossen“ aus der Schweiz im Einsatz. Gegner ist Gastgeber Tschechien. Sportdeutschland-Reporter Constantin Eckner erklärt: „Der Turnierstart der Gastgeber war bemerkenswert angesichts der krassen Unterschiede zwischen den ersten beiden Gruppenspielen. Der Auftakt gegen die defensivstarken Finnen entpuppte sich als Gedulds- und Ausdauertest. Gegen Norwegen musste das Team rund um Roman Červenka vor allem zeigen, dass es vor heimischer Kulisse in der Hauptstadt nicht zu schnell die Nerven verliert, denn manch anderem Team wäre das womöglich angesichts eines Zwei-Tore-Rückstands gegen eine Außenseiternation wie Norwegen passiert. Für Červenka wird das Duell mit der Schweiz natürlich ein besonderes, spielt er doch für die Rapperswil-Jona Lakers und hat seit 2016 seine Spuren in der National League hinterlassen.“



Doch auch von den Schweizern hält unser Kollege eine ganze Menge: „Die Eidgenossen sind von der Kaderqualität her ein formidabler Herausforderer. Die starke National League, deren Vertreter zuletzt in der Champions Hockey League und im Spengler Cup Eigenwerbung betreiben konnten, bildet mit ihrem athletischen Eishockey das Rückgrat der ‚Nati‘. Garniert wird das Ganze mit Nico Hischier, Roman Josi, und Co. aus der NHL. Nun kommt ein großes Aber: Der Auftritt gegen Österreich wirkte alles andere als überzeugend. Der Alpenrivale brachte sich aufgrund mehrerer Strafen auf die Verliererstraße. Sicherlich kann man der Nati positiv anrechnen, dass sie Kapital aus den Fünf-gegen-Vier- und Fünf-gegen-Drei-Situationen schlug und immer wieder über außen präzise in den Slot spielte. Aber zuweilen wirkte die Verteidigung etwa nach Defensiv-Bullys deutlich ausbaufähig. Gegen Tschechien dürfte solch eine Leistung nicht reichen.“

Außerdem im Einsatz: Norwegen – Finnland (16.20 Uhr).