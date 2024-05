So läuft der Tag bei der WM in Tschechien

Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach zwei klaren Niederlagen gegen USA und Schweden trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2024 in Tschechien im vierten Vorrundenspiel auf Lettland. Die Letten haben ihre drei ersten Partien allesamt gewonnen und belegen aktuell den zweiten Platz in der Gruppe B. Alle Spiele des WM-Turniers sind live auf Hockeyweb-Partner Sportdeutschland.TV zu sehen. Mit dem Rabattcode [HOCKEYWEB5] können 5€ auf den Turnierpass gespart werden!

Bereits am Nachmittag (16:20 Uhr) trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf Lettland und muss in Kampf um das Viertelfinale nach zwei klaren Niederlagen gegen die USA und Schweden einen Sieg einfahren. Sportdeutschland-Reporter Tobi Fischbeck zu dem Spiel: „Nach einem Sieg aus den ersten drei Spielen ist klar: Deutschland muss das Spiel gegen Lettland gewinnen. Dass die Letten bereits sieben Punkte auf dem Konto haben und derzeit auf Platz zwei der Gruppe hinter Schweden liegen, darf als Überraschung bezeichnet werden und macht die Sache für das Team von Harold Kreis sicher nicht einfacher. Bei seiner Mannschaft muss sich nach dem schwachen Auftritt gegen Schweden auch in Sachen Einstellung eine Menge ändern. Im zweiten Spiel erwarte ich auch von Lukas Reichel eine Steigerung. Bei Lettland gilt es vor allem auf Kaspars Daugavins zu achten, der bereits fünf Punkte gesammelt hat.“

EXKLUSIV für Hockeyweb Leser:

10€ FreeBet auf die Eishockey WM bei bwin.

Zeitgleich trifft Gastgeber Tschechien in der Prager O2 Arena auf Dänemark. Während Tschechien zwei Siege gegen Finnland und Norwegen aus drei Spielen holte, musste Dänemark nach dem Auftaktsieg gegen Österreich gegen Kanada und Norwegen Niederlagen hinnehmen.

Am Abend (20:20 Uhr) stehen dann zwei weitere Partien auf dem Spielplan. Zum einen treffen die noch ungeschlagenen Eidgenossen aus der Schweiz auf das noch punktlose Großbritannien. In der deutschen Gruppe B stehen sich die Slowakei und A-WM-Rückkehrer Polen gegenüber.