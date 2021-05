Lesedauer: ca. 1 Minute

​Diesmal war es ein Geduldsspiel – wie es auch zu erwarten war. Kasachstan hat als Neuling in der Eishockey-A-Weltmeisterschaft bislang en starkes Turnier in Lettland gespielt, sogar Finnland geschlagen, weil das Team von Trainer Yuri Mikhailis extrem kompakt in der Defensive steht. Das war auch diesmal das Erfolgsrezept für die Kasachen: Deutschland verlor erstmals bei der aktuellen WM mit 2:3 (0:0, 2:1, 0:2).

Bereits im ersten Drittel war das Spiel für die deutsche Mannschaft extrem unangenehm – trotz eines Schussübergewichts für die DEB-Mannschaft gab es keine Treffer. Bitter: Lukas Reichel fiel nach einem nicht geahndeten Check gegen den Kopf aus. So passiert das, was in solchen Spielen oft passiert – der Gegner ging in Führung. Die deutsche Mannschaft ließ in der 27. Minute Alexander Shin zu viel Raum, der sich mit einem Schuss zum 0:1 unter die Latte bedankte. Danach jedoch kam die deutsche Nationalmannschaft immer besser ins Spiel. Zunächst vergab Marcel Noebels noch eine Topchance (29.), doch kurz darauf glich Tom Kühnhackl mit einem ordentlichen „Pfund“ zum 1:1 aus (30.). In der 34. Minute freuten sich die Deutschen bereits über die Führung, doch der Treffer von Matthias Plachta wurde nach einer Coach’s Challenge der Kasachen wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Doch nur wenige Sekunden später traf Markus Eisenschmid in Überzahl – wieder nahm Mikhailis seine Challenge, doch diesmal hatte der Treffer Bestand, sodass der kasachische Coach das Recht zu „challengen“ verlor und sein Team eine Strafzeit kassierte.

Das Schlussdrittel begann bitter: Nach 31 Sekunden stoppte Verteidiger Moritz Müller seinen Gegenspieler per Foul. Zwar war Moritz Seider in unmittelbarer Nähe, dennoch gaben die Schiedsrichter einen Penalty, den Roman Starchenko sicher zum 2:2 verwandelte. Besonders ärgerlich wurde es in der 56. Minute: Marcel Brandt stolperte, sodass der Weg für Pavel Akolzin frei war, der zur 3:2-Führung der Kasachen erfolgreich war.

Das nächste Spiel bestreiten die Deutschen am Samstag (19.15 Uhr, Sport1) gegen Finnland.

Tore: 0:1 (26:39) Shin (Stepanenko, Shalapov), 1:1 (29:38) Kühnhackl (Rieder, Holzer), 2:1 (34:07) Eisenschmid (Loibl, Seider/5-4), 2:2 (40:31) Starchenko (Penalty), 2:3 (55:42) Akolzin (Maklyukov).

Strafen: Deutschland 2, Kasachstan 8.

Zuschauer: 0.