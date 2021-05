Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bevor es für die deutsche Mannschaft am Montag (15.15 Uhr, Sport1) gegen die USA weitergeht, standen am Sonntag vier Partien auf dem Spielplan der Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Riga.

Keine nennenswerten Probleme hatte die Schweiz in der Gruppe A mit Schlusslicht Weißrussland. Die „Eisgenossen“ gewannen die Partie mit 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Joel Vermin (2), Christoph Bertschy, Sven Andrighetto, Gregory Hofmann und Fabrice Herzog schossen den Sieg heraus. Torhüter Leonardo Genoni durfte sich über einen Shutout freuen.

Am Abend gelang Schweden im Kampf ums Viertelfinale ein immens wichtiger 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)-Sieg gegen die Slowakei. Das Team von der Hohen Tatra ging zunächst durch Peter Cehlarik kurz vor der ersten Pause in Führung, doch Marcus Sörensen, Victor Olofsson und Isac Lundeström drehten die Partie. Damit steht Schweden nun zwar mit neun Punkten auf Rang vier, doch Tschechien hat bei noch zwei ausstehenden Spielen nur einen Zähler Rückstand. Die Gruppe wird von dem punktgleichen Trio Schweiz (12 Punkte, 6 Spiele), Russisches Olympisches Komitee (5 Spiele) und Slowakei (6 Spiele) angeführt.

In der Gruppe B zog Kanada durch das 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) gegen Italien mit Deutschland nach Punkten gleich, hat aber das schlechtere Torverhältnis und zudem ein Spiel mehr absolviert. Die Torschützen für die Ahornblätter waren Andrew Mangiapane (2), Cole Perfetti, Troy Stecher, Adam Henrique, Maxime Comtois und Brandon Pirri. Den italienischen Ehrentreffer verbuchte Angelo Miceli.

Im Duell zwischen Finnland und Gastgeber Lettland setzte sich der Weltmeister vier Sekunden vor Ende der Verlängerung durch ein Tor von Anton Lundell mit 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) durch – aus deutscher Sicht ein wichtiger Treffer, denn hätte Lettland den zweiten Punkt bekommen, wären die Hausherren in der Tabelle an Deutschland vorbeigezogen. Die übrigen Treffer erzielten Saku Mäenalanen und Iiro Pakarinen für Finnland sowie zweimal Martins Dzierkals für Lettland.

Damit bleibt es in dieser Gruppe immens spannend: Finnland (13 Punkte) und die USA (12, je 5 Spiele) haben sich leicht abgesetzt, Kasachstan (10, 6 Spiele) folgt als Dritter. Deutschland (9 Punkte, 5 Spiele) als Vierter führt ein punktgleiches Trio vor Kanada und Lettland (beide 6 Spiele an). Kanada bestreitet das letzte Gruppenspiel gegen Finnland; Deutschland spielt am Montag gegen die USA sowie zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag gegen Lettland.