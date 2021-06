Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Die Heim-WM 2017 im Kampf ums Viertelfinale. Dass sich Deutschland und Lettland in wichtigen Spielen gegenüberstehen, gehört inzwischen zum guten Ton wichtiger Turniere. Auch im letzten Gruppenspiel der Eishockey-WM 2021 in Riga war das so. Und erneut hatte das DEB-Team das bessere Ende für sich: Durch das 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) steht Deutschland im Viertelfinale gegen die Schweiz, das am Donnerstag um 15.15 Uhr ausgetragen wird.

Bundestrainer Toni Söderholm hatte kaum umgestellt. Für Dominik Bittner kam Lean Bergmann zurück ins Team. Und im Tor stand wieder Mathias Niederberger, nachdem Felix Brückmann tags zuvor gegen die USA eine starke Leistung abgeliefert hatte. Was auch anders war: Die DEB-Jungs kehrten zu ihrer Effektivität der ersten drei Spiele zurück. Denn die 934 Zuschauer in der Arena Riga – mehr kamen aufgrund des kurzfristigen Kartenverkaufs nicht – waren geschockt, als die deutsche Mannschaft nach nicht einmal sieben Minuten mit 2:0 in Führung lag. Erst erzielte J.J. Peterka sein erstes WM-Tor aus spitzem Winkel (4.), dann legte Marcel Noebels per Direktabnahme aus dem Slot nach (7.). Doch gewonnen war damit noch lange nichts. Das wusste auch Lettland und vor allem: Die Letten bewiesen es auch. Über weite Strecken der Partie bis zur ersten Partie gaben die Hausherren nun den Ton an, freilich auch begünstigt durch zwei Powerplay-Gelegenheiten. Doch die ruhig spielende deutsche Defensive ließ keine Gegentore zu. „Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, sagte J.J. Peterka in der ersten Pause gegenüber Sport1, der sich über seinen Premierentreffer freute. „Es sind Fans in der Halle. Die Atmosphäre ist gut. Da macht das umso mehr Spaß.“



Schnell wurde im zweiten Abschnitt klar: Das Spiel bleibt schwer. Spätestens als sich die deutschen Spieler einen 3:1-Konter eingehandelt hatten, den Rodrigo Abols in der 26. Minute zum 1:2-Anschluss verwandelte, dürfte Söderholm seine gute Laune verloren haben. Die Letten gaben bis kurz vor Ende des Abschnitts deutlich den Ton an, übten massiven Druck auf das deutsche Tor aus, doch das DEB-Team konnte den lettischen Ausgleich verhindern. Bitter: In der 29. Minute schied Marcel Noebels verletzt aus.

Der harte Kampf ging auch im letzten Abschnitt weiter – allerdings war das deutsche Team nun wieder deutlich besser im Spiel. Dennoch: Lettland kämpfte wie Deutschland bis zum Umfallen. Rund 100 Sekunden vor Ende nahmen die Gastgeber ihren Torhüter vom Eis. Am Ende blieb es beim Sieg des DEB-Teams.

„Wir sind gut reingekommen ins Spiel. Das war ein brutaler Schuss von J.J. Super erstes Drittel. Im zweiten Drittel haben die Letten gedrückt, wir waren etwas zu passiv. Danach haben wir es sehr ruhig verteidigt und mit viel Willen runtergespielt“, sagte Matthias Plachta nach dem Spiel gegenüber Sport1.

Bundestrainer Toni Söderholm erklärte: „Wir haben das erste Drittel sehr gut absolviert, es hat sich ja durch die Fans wie ein Auswärtsspiel angefühlt. Alle Spieler haben es sicherlich genossen, endlich wieder Fans in der Halle zu haben. Wir haben im ersten Abschnitt gut verteidigt und zwei wichtige Tore geschossen. Im zweiten Drittel haben wir uns selbst ein paar Probleme geschaffen, weil wir nicht detailliert genug gespielt und nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Das kann passieren und die Mannschaft hat wieder einen unglaublichen Teamgeist bewiesen und geduldig bis zum Ende verteidigt, so dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir wollen gegen die Schweiz mit der gleichen Leidenschaft spielen, und bei allen Emotionen auch einen kühlen Kopf bewahren. Sie spielen ähnlich kompakt wie wir und bauen ihr Spiel auch auf starke Torhüter auf. Wir werden bereit sein.“

Tore: 0:1 (3:16) Peterka (Seider), 0:2 (6:40) Noebels (Pföderl, Reichel), 1:2 (25:55) Abols (Balinskis).

Strafen: Lettland 4, Deutschland 8.

Zuschauer: 934.

Die Viertelfinalpaarungen:

Russisches Olympisches Komitee – Kanada

Schweiz – Deutschland

Finnland – Tschechien

USA – Slowakei

Die weiteren Partien am letzten Vorrundenspieltag:

Gruppe A:

Schweiz – Großbritannien 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

Tore: Bertschy (2), Hofmann, Loeffel, Alatalo, Hischier – Kirk (2), Connolly.

Slowakei – Tschechien 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)

Tore: Sukel, Bucko, Pospisil – Zadina, Spacek, Radil, Sulak, Stransky, Blumel, Hajek.

ROC – Weißrussland 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Tore: Nesterov (2), Galimov, Shalunov, Grigorenko, Voronkov.

Gruppe B:

Kanada – Finnland 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) n.P.

Tore: Pirri, Comtois – Ruotsalainen (3).

Italien – USA 2:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Tore: Labanc, Garland (je 2) – Frigo, Giliati.