Ein gelungener Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft in die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025: Das DEB-Team besiegte Ungarn hochverdient mit 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). Bereits am Sonntag (16.20 Uhr) geht es weiter – dann heißt der Gegner Kasachstan.

Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis dominierte den ersten Abschnitt, hatte bereits nach wenigen Minuten erstmals Powerplay, das Leo Pföderl mit der Führung hätte krönen können, doch Ungarns Torhüter Bence Bálizs verhinderte mit seiner Stockhand so gerade noch den Einschlag. Im zweiten Überzahlspiel war es Marc Michaelis, der die Führung auf dem Schläger hatte. So dauerte es aber bis zur elften Minute, ehe die vielen deutschen Fans in Herning erstmals jubeln durften. Nach einem langen Pass liefen Dominik Kahun und Justin Schütz alleine auf Bálizs zu – Kahun traf schließlich nach einem überlegten Querpass von Schütz. In der 17. Minute erzielte Joshua Samanski seinen ersten WM-Treffer und sorgte dafür, dass sich die Überlegenheit der deutschen Mannschaft auch im Ergebnis niederschlug. „Am Anfang haben wir einige nervöse Fehlpässe gespielt“, sagte Torschütze Dominik Kahun. „Danach haben wir dann aber ein solides erstes Drittel gespielt.“

Im zweiten Abschnitt trauten sich die Ungarn dann deutlich mehr zu, konnten phasenweise Druck aufbauen, Philipp Grubauer im deutschen Tor aber nicht bezwingen. Auf der anderen Seite landete der Puck in der 27. Minute wieder im ungarischen Netz, allerdings wurde der Treffer wegen Torhüterbehinderung nach einem Videobeweis wieder annulliert. Dennoch legten die Deutschen nach: Erst traf Lukas Kälble zum 3:0 (35.), ehe Frederik Tiffels einen schön ausgespielten 3:2-Konter per Tip-in zum 4:0 vollendete – gerade einmal 15,5 Sekunden vor der zweiten Pause.

Das letzte Drittel eröffnete Alex Ehl mit einem schön vollendeten Angriff zum 5:0 (46.). Doch auch die Ungarn brachten sich nun auf die Anzeigetafel. Im Slot griffen die Deutschen diesmal nicht konsequent genug ein, sodass Gergő Ambrus für die Magyaren erfolgreich war. Den Schlusspunkt setzte aber die deutsche Mannschaft: In der Schlussminute war Dominik Kahun zum 6:1 erfolgreich.

Tore: 1:0 (10:54) Kahun (Schütz, Stachowiak), 2:0 (16:09) Samanski (Reichel), 3:0 (34:09) Kälble (Kastner), 4:0 (39:44) Tiffels (Reichel, Samanski), 5:0 (45:54) Ehl (Hager, Müller), 5:1 (48:29) Ambrus (Ortenszky, Hári), 6:1 (59:09) Kahun (Schütz, Stachowiak).

Strafen: Deutschland 4, Ungarn 8.



