Lesedauer: ca. 1 Minute

​20 Minuten lang tat sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft schwer. Und das gegen Italien, das so arg gebeutelt in die Weltmeisterschaft in Riga starten musste. Zahlreiche coronabedingte Ausfälle sorgen dafür, dass die Azzurri, ohnehin nur Außenseiter, mit vielen jungen Spielern auflaufen müssen. Doch spätestens ab dem zweiten Drittel wurde der Klassenunterschied deutlich: Das DEB-Team gewann so ihr WM-Auftaktspiel deutlich mit 9:4 (2:2, 5:0, 2:2).

Dass die Deutschen – ähnlich wie alle anderen WM-Teilnehmer – nicht auf der Höhe ihres Schaffens spielen würden, war von vorn herein klar. Einzel-Quarantäne, dann Team-Quarantäne, gemeinsames Training in der aktuellen Besetzung teils erst vor Ort – diese Weltmeisterschaft in Lettland ohne Zuschauer ist alles andere als normal. So schlichen sich böse, aber verständliche Konzentrationsfehler im ersten Drittel ein: Wie beim Puckverlust im Mitteldrittel, der zum Ausgleich der Italiener durch Alex Petan (18.) führte. Oder wie beim Nicht-Eingreifen der deutschen Defensvie beim italienischen Führungstreffer nur 26 Sekunden später durch Luca Frigo (19.). Zuvor hatte Tom Kühnhackl mit einem schönen Rückhandschuss unter die Latte die Führung für die deutsche Mannschaft erzielt (16.). Gut für die Köpfe der Spieler: Noch in der 19. Minute glich der aufgerückte Moritz Müller nach einem maßgenauen Pass von Markus Eisenschmid aus.



Im zweiten Drittel war von Beginn an zu spüren, dass die DEB-Mannschaft nun aggressiver und konzentrierter zu Werke ging. Die Abwehrversuche der tapfer kämpfenden Italiener gingen immer öfter ins Leere. Als Tobias Rieder (25.) – ebenfalls sehr schick mit der Rückhand erzielt – und Frederik Tiffels – kaum ein Wunder: auch er mit der Rückhand – auf 4:2 gestellt hatten (28.), fand auch die nötige Ruhe Einzug ins deutsche Spiel. So erhöhten Marcel Noebels (36., 39.) und Lukas Reichel (38.), der bei seinem ersten WM-Treffer zurecht strahlte, vor der zweiten Pause auf 7:2. Einen Wermutstropfen gab es in der 40. Minute: Jonas Müller kassierte nach einem Bandencheck gegen Marco Rosa zurecht fünf Minuten und eine Spieldauerstrafe.

Kurios wurde es zu Beginn des Schlussabschnitts. Nach einer weiteren Strafe spielten die Deutschen gar in 3:5-Unterzahl, ehe eine Strafe gegen Italien angezeigt wurde. In faktischer 4:5-Unterzahl behauptete die DEB-Auswahl lange die Scheibe und schloss einen Angriff sehenswert zum 8:2 durch Matthias Plachta ab (43.). In der verbleibenden Überzahl erzielten die Italiener allerdings zwei Tore durch Anthony Bardaro (44.) und Daniel Frank (45.). Ebenfalls im Powerplay erhöhte Leo Pföderl auf 9:4 (49.). Dabei blieb’s.

Am morgigen Samstag (11.15 Uhr) geht es für die deutsche Mannschaft mit dem Spiel gegen Norwegen weiter.